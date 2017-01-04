Hawaii’deki Kamokuna lav deltasının neredeyse tamamı okyanusa gömüldü.

31 Aralık’ta Hawaii’nin meşhur Kamokuna lav deltasının 9 hektarlık kısmı okyanusun derinliklerine gömüldü. Bu olay okyanusta büyük dalgaların oluşmasına ve volkanik kayaların havaya savrulmasına neden oldu. Üstelik neredeyse 5 turist de bu olay yüzünden yaşamını kaybediyordu.

Kamokuna lav deltası, Kīlauea volkanının püskürttüğü lavların Pasifik Okyanusu ile buluşarak hızlıca soğuması sonucu oluşan bir kara parçasıdır. Ve burası, turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği yerlerden biridir. Aşağıda yer alan videoda, deltanın okyanusun içine doğru çöktüğü anların küçük bir kısmı yer alıyor. Bu görüntüler çekildikten sonra, geceye kadar delta okyanusa gömülmeye devam etti.

Kamokuna lav deltasının toplam büyüklüğü 10,5 hektardı. Ancak 9 hektarlık alanın okyanusa gömülmesiyle birlikte geriye pek bir şey kalmadı. Ayrıca lav deltasının turistler için olan seyir terası bölümü de sulara gömüldü. Deltanın üzerindeki 304 metrelik hava sahası geçici olarak kapatıldı ve Birleşik Devletler Ulusal Park Servisi, bölgeyi güvenli hale getirdi. Park müdürü Cindy Orlando, konuyla ilgili olarak “Neyse ki, çöküş olduğu sırada, ne bölgede olduğu rapor edilen hava taşıtı ya da tekne vardı, ne de deltanın üzerinde herhangi bir ziyaretçi vardı. Kamu güvenliği nedeniyle delta kapalıydı. Deltada, deltanın yakınındaki suda ya da deltanın üzerindeki hava sahasında birileri olsaydı, kesinlike can kaybı yaşanırdı.” şeklinde bir açıklama yaptı.



Kamokuna lav deltasından okyanusa dökülen lavlar

Çökme, 31 Aralık günü Hawaii saatiyle 14.00’te başladı. Bu durum üzerine yetkililer, deltadaki seyir terasını kapattı ve olayı izlemeye başladı. Saat 19.00 sularında 5 turist uyarılara aldırmadan, falezi görmek için kapanış çizgisinin altından deltaya girdi. Bir görevli onları bulup deltadan çıkardıktan 15 dakika sonra, falezin turistlerin üzerinde bulunduğu kısmı okyanusa gömüldü.