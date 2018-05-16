Hawaii Yanmaya Devam Ediyor: Eyalet Kırmızı Alarma Geçti!

Salı günü yeniden aktif hale gelen Kilauea yanardağının saçtığı küller sonrası, eyalet şu an kırmızı alarm moduna girmiş vaziyette.

Kilauea Volkanik Dağı çevresinde yaşanan panik ve endişe, adeta had safhada. Nitekim yeniden aktif halen Kilauea'nın gökyüzüne yaydığı kül ve dumanın ulaştığı mesafe 3.657 metre olarak belirtiliyor. Bununla birlikte volkanın sıçrattığı alevlerin ulaştığı mesafe 28 kilometreyi aştı.

Üstteki ilgili haberimizde de belirttiğimiz gibi, bu volkanik faaliyetlerin kısa sürede sonlanması maalesef beklenmiyor. İçinde bulunduğumuz süreçte 37 evi kullanılmaz hale getiren ve 2.000'den fazla yerli halkın taşınmasına sebep olan patlamalarda henüz bir can kaybı olmaması, sanıyorum ki herkes için tek teselli.

Hep ferahlığı ve tatil atmosferi ile andığımız Hawaii, bugünlerde volkanik patlamalarla anılır oldu. Videodan da göreceğiniz üzere Hawaii adeta doğa ile mücadele veriyor.