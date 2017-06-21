Hawking: Dünya'ya Yakın Gelecekte Asteroid Çarpacak!

Hawking, Norveç'te katıldığı söyleşide yine ürkütücü açıklamalarda bulundu. Hawking'e göre 200 ila 500 yıl içerisinde dünya, yaşanamayacak bir yer haline gelecek.

Dünya üzerinde yaşayan en zeki insanlardan birisi olarak kabul edilen Stephen Hawking, gündeme ve geleceğe dair önemli açıklamalar yaptı. Norveç’te katıldığı panelde birçok açıklama yapan Hawking, Dünya’nın 200 yıl içerisinde yeni bir yaşam alanı bulması gerektiğini belirtti.

Donald Trump’ın iklim değişikliği ile ilgili kararına da değinen Hawking, “İklim değişikliği ile ilgili dünyanın gördüğü en ciddi ve yanlış karar” dedi.

Hawking, konuşmasının devamında uzayın insanlık için ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Şu anda sıcak yuvamızda oturuyor olsak da gelecekte bu sıcak yuvamızın beklediğimiz gibi olmayabileceğini söyleyen Hawking, olaylar bu duruma gelmeden insanlığın yedek bir planının bulunması gerektiğini belirtiyor.

2020 yılına kadar dünyanın önde gelen ülkelerinin uzay araştırmalarını hızlandırmak için yeni bir Ay yolculuğu yapması beklenirken, 30 yıl içerisinde Ay'a bir merkez oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Amerika ve NASA’nın 2030’a kadar Mars’a insan gönderme işleminin tarihini 2025’e indiren Hawking, uzaya olabildiğince hızlı bir şekilde yayılmanın önemini vurguladı.

Dünyanın eninde sonunda asteroid yağmuru ile yok olacağını belirten Hawking, bu durumun kaçınılmaz olduğunu, bunu fizik ve olasılık kanunlarının söylediğini belirtti. Uzaya yayılmayarak insanlığın geleceğini tamamiyle risk altına alacağımızı belirten ünlü bilim insanına göre, bir an önce uzaya çıkmalıyız.

Rekabetçi ülkeleri tek bir amaçla bir araya getirmeyi başararak tek bir ortak zorluğa odaklanılması gerektiğini belirten Stephen Hawking, ışık veya başka enerji formuna yönelebilen ve gücünü nükleer füzyondan alan gemilerle yeni evimize yolculuk yapabileceğimizi belirtti.

Bu teknoloji şu anda Rus milyarder Yuri Milner’ın projesini andırıyor. Milner’ın projesine göre, Dünya'dan en yakın güneş sistemi olan Alpha Centuri’ye, içerisinde kamera bulunan çipler yollanacak. Bu çipler, dünya üzerine kurulan bir lazer sistemi ile fırlatılacak ve düzenli olarak lazerle itilmeye devam edecek. Işık hızının %20 hızına çıkması beklenen çipler, yaklaşık 20 sene içerisinde bir sonraki güneş sistemine ulaşacak ve buradan bilgiler gönderecek.

En yakın yıldızın yörüngesinde dönen gezegenleri görmemiz gerekir, ancak gezegenler yıldızların ışığında kaybolduğu için teleskoplarda gözükmüyor. Alpha Centuri’ye baktığımızda da 3 adet yıldızın yanyana durduğunu görüyoruz. Bu yıldızlardan ikisi birbirinin etrafında dönen iki güneş benzeri yıldızdan oluşurken, üçüncü yıldız diğerlerinden çok daha uzakta olduğu düşünülen bir kırmızı cüce olarak dikkat çekiyor. Bu üç yıldız arasından kırmızı cüce olan yıldıza Proxima Centauri deniyor. Güneş’e en yakın yıldız olarak kayıtlara geçmiş olan yıldızın dünyaya uzaklığı 4.22 ışık yılı kadardır. Bu üç yıldızın ışıkları ne yazık ki gezegenleri görmemizi engelliyor. Alpha Centuri sisteminde, şu ana kadar yalnızca bir gezegen görülebilmiştir. Hawking, yıldızımızdan bu yıldızlara seyahati insanlık için yepyeni bir adım olarak değerlendiriyor.

Hawking’in konuşmasında en çok dikkat çeken detay ise dünyanın birçok alanda tehdit altında olduğu açıklaması oldu. Tehditlerin hepsinin büyük ve çok fazla olmasına vurgu yapan Hawking, gezegenimizin ikliminin yerle bir olması, yükselen sıcaklıklar, kutupların azalması, ormanların yok olması, asteroid çarpması gibi sorunların sonucunda yok olacağı düşünülüyor.

Yeni bir uzay çağına girdiğimizi belirten Hawking, “Yeni çağın eşiğinde duruyoruz. İnsan kolonisi ve diğer gezegenler artık bir bilim kurgu ürünü olmak yerine, gerçekleştirmesi zor olan bilimsel gerçekler oldu” dedi.

Tarihimizde benzer krizlere vardığımızı belirten Hawking, genellikle kolonileştirilecek başka bir yer bulan insanoğlunun artık bir yeri kalmadığını belirtti. “Columbus 1942’de yeni dünyayı keşfetmesinin ardından keşfedilecek bir yer kalmadı. Artık yeni rotamız uzay ve elbette ki keşfedilecek yeni gezegenler olacak.” diyen Hawking, insanlığın yapması gereken şeyi belirtti.

Yapılan açıklamalara göre Güneş Sistemi’nin çevresinde, 30 ışık yılı yarı çapındaki uzaklıkta yaklaşık 1000 Yıldız Sistemi’nin olduğu belirtildi. Dünya ölçeğinde gezegenlerden sadece %1’’lik bir ihtimal de olsa 10 yeni Dünya adayı bulunuyor.

Stephen Hawking, konuşmasının devamında uzaya çıkmasıyla alakalı açıklamalar yaptı. Kendisinin de lisans eğitimini aldığı Oxford Üniversitesi öğrencilerinin yer aldığı söyleşide açıklamada bulunan Hawking, “Ayaklarınıza değil, yıldızlara bakın. Gördüğünüzü anlamaya çalışın ve evrenin nasıl olduğunu merak edin. Yapabileceğiniz ve başarabileceğiniz birçok şey var. Yalnızca vazgeçmemek önemlidir.” diyerek veda eder gibi bir konuşma yaptı. Dünyanın en büyük beyinlerinden birisi olan Hawking, öldükten sonra da en büyük bilim insanlarından birisi olarak anılacak.