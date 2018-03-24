Hawking'in Son Makalesi de Çoklu Evrenleri Kanıtlayamadı

Stephen Hawing'in son makalesi birçok teorik fizikçi ve bilim insanı tarafından incelenmeye devam ediyor. Farklı yorumlar ve görüşler olsa da, en genel yargı son makalede çoklu evrenlere dair bir kanıt olmadığı yönünde.

Hawking, son makalesi ile ölümünün ardından da adından sıkça söz ettirmeyi başardı. Ancak makaleye dair görüşler ve yorumlar o kadar fazla ki, neredeyse her gün yeni bir gelişme ya da yorum geliyor. Çalışma üzerinde yapılan son incelemeler ve uzman görüşlerine bakılacak olursa da, Hawking, çoklu evrenleri kanıtlayamamış gibi görünüyor. Bilim insanlarının ve teorik fizikçilerin üzerinde durmadan çalıştığı makale, kimileri için anlaşılması zor bulunmuştu ve şimdi de yalnızca tahminlerden ve teoriyi açıklamaya çalışan yeni 'teorilerden' oluştuğu söyleniyor.

Araştırmanın çoklu evrenleri açıklamayı ya da en azından üzerinde araştırma yapılabilecek anlaşılırlık düzeyine getirmeyi amaçladığı biliniyor. Ancak dünyanın her yerinden, birçok teorik fizikçi ve bilim insanından gelen yorumlar, yapılan tespitlerin deneyselliği olmadığını söylüyor. 'Big Bang'den sonra evrenimize benzer milyonlarca paralel evren oluşmuş olması tabii ki halen önemli bir teori ve üzerinde araştırma yapmaya değer bir konu olarak görülüyor ancak konu 'kanıtlamak' olduğunda, elimizde olan bilgiler ile henüz bunu başarmaya bir hayli yolumuz var gibi görünüyor.

Frankfurt İleri Araştırmalar Enstitüsü fizikçisi Sabine Hossenfelder, araştırmanın ilgi çekici olduğunu ancak 'binlerce farklı evren olabilir' tahmininden ileri gidemediğini düşünüyor. Teorinin kanıtlanmasının zorluğu ise kendi içinde bir paradoks yaratmasından kaynaklanıyor. Hawking'in makaleyi oluştururken temelini matematiksel verilere dayandırmaya çalıştığı ancak bu verilerin arasında da henüz kanıtlanamayan bilgiler yer aldığı söyleniyor.

Kuantum fiziği ile desteklenmeye çalışılan bu teorinin izlediği yolun yanlış olmadığı düşünülüyor ancak bilim insanları böylesine zorlu bir teoriyi açıklayabilmek için öncelikle kuantum fiziğine dair daha kuramsal bilgilerin elde edilmesi gerektiğini düşünüyor. Anlaşılan, paralel evrenlerin varlığından kesin olarak bahsedebilmek için, uzunca süre daha beklememiz gerekecek.