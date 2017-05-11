Uzaylılar Hakkında Ürperten İddia: Çünkü Bizi Sallamıyorlar!

İngiliz fizikçi ve teorisyen Stephen Hawking, insanlığın uzaylılarla neden hala tanışmadığı konusunda yeni bir iddiada bulundu.

Dünya dışındaki zeki varlıkları bulma projesi olan SETI’den henüz bir sonuç elde edemedik. Stephen Hawking’in ise buna sebep olan durumla ilgili bir iddiası var: Çünkü henüz bizimle iletişim kurmak istemiyorlar.

Aslında NASA, yakın zamanda dünya dışı varlıklardan bir işaret alma ihtimalimizi güçlendiren -ya da böyle düşünmemize sebep olan- birçok duyuru gerçekleştirdi. ‘Uzaylılarla iletişim kurma’ isteğimiz, bu sebeple sürekli olarak içimizdeki tazeliğini koruyor. Stephen Hawking’in bu konudaki iddiaları ise yine son derece mantıklı.

Hawking, dünya dışı zeki varlıkların, onlara şu an bir tehdit unsuru oluşturmuyor olmamız sebebiyle bizlerle iletişim kurmadıklarını iddia ediyor. En ufak da olsa bir işaret beklemek elbette çok insancıl, fakat olaya bir de şu açıdan yaklaşmayı deneyin.

Örneğin yolda yürüyorsunuz, bu sırada -isteseniz de istemeseniz de- ayağınızın altından onlarca böcek geçiyor. Hiç her adımınıza dikkat edip yürüdüğünüz oldu mu? Ya da ‘dur şurada minik bir karınca var, ona basmayayım’ deyip adımınızı daha ileri attınız mı? Burada o kum gibi yükselen yuvalarından bahsetmiyorum, yalnızca bir tek karınca. Biraz korkutucu olacak ama gerçek şu ki aslında onları umursamıyoruz. Hawking’in de tam olarak değinmek istediği nokta bu. Eğer karıncalar bir araya gelip insanlığı tehdit edecek bir unsur olsaydı, onlara karşı müdahalede bulunabilirdik. Fakat şu an Hawking’e göre uzaylılar bizi bir tehdit olarak görmüyorlar ve bu sebeple de umursamıyorlar.