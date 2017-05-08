Yeni Gezegen Bulmamız Yönündeki En Büyük Tehdit Uzaylılar

Geçtiğimiz günlerde 100 yıl içinde insanlığın Dünya’yı terk etmesi gerektiğini söyleyen İngiliz fizikçi Stephen Hawking, yeni gezegen arayışımızda karşılaşacağımız en büyük tehdidin dünya dışı varlıklar olduğunu iddia ediyor.

Dünyanın en büyük kuramsal fizikçisi olarak görülen Stephen Hawking, insanların artık başka gezegenlerde sömürgeye gitmesi gerektiği düşüncesinde. Fakat uzayda gelişmiş yaşam türleriyle karşılaşılması durumunda, bunun insanlar için olumsuz sonuçlar doğuracağını söylüyor.

İnsanoğlundan çok daha gelişkin olması muhtemel uzaylıların bizi bir bakteriden farksız görebileceğini düşünen Hawking, küresel ısınma, nüfus artışı ve bulaşıcı hastalıkların insanlığın geleceğini etkileyen tehdit unsurları olduğunu söylüyor ve soyumuzun devam edebilmesi için de 100 yıl içerisinde başka bir gezegende yaşamamız gerektiğine inanıyor.

Hawking, tüm bu açıklamalarını BBC için hazırlanan Expedition New World isimli belgeselde kendisiyle yapılan bir söyleşide dile getirdi. Uzaya karşı olan merakını her fırsatta dile getiren İngiliz fizikçinin birkaç hafta önce de uzaya gideceği haberiyle karşılaşmıştık.