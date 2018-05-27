Artık filmlerdeki görsellerden çoğunun yalnızca efektlerden ibaret olduğunu biliyoruz. Peki o sahneler çekilirken nasıl görünüyor merak ettiniz mi? İşte sorunuzun cevabı. Uyarmalıyız ki bu liste sizi oldukça hayal kırıklığına uğratacak.

CGI (bilgisayar üretimli imgeleme), geldi mertlik bozuldu. Eski filmlerdeki özellikle aksiyon sahneleri bir şeyleri gerçekten kırarak, patlatılarak çekiliyordu. Şimdiyse bu tür zorlu durumlara girmek istemeyen dev Hollywood stüdyoları, tamamen kapalı set ortamlarında çekilen sahneleri izleyicilerle buluşturuyor.

Peki bu sahnelerin efektsiz nasıl göründüğünü düşünüyordunuz? Hayal kırıklığına uğramak istemiyorsanız, aşağıdaki fotoğraflara bakmanızı pek tavsiye etmeyiz:

Man of Steel (IMDB: 7.1)

Henry Cavill'in kariyerinin zirve noktası olan Man of Steel'deki Superman, artık eskiden olduğu gibi en azından yalnızca tek halatla tutturulmuyor. Superman'in çevresinde 8 farklı ince ip görebiliyoruz.

The Avengers (IMDB: 8.1)

Marvel Sinematik evrenindeki enlerin bir araya geldiği film The Avengers'taki bol patlamalı çatlamalı sahneler işte böyle çekiliyor.

Elysium (IMBD: 6.6)

Dünya çapında çok da gişe elde edemeyen filmin sorunu, yönetmen Neill Blomkamp'a göre senaryo idi. Ancak efektler Blomkamp'a göre gerçekten kusursuzdu.

Mad Max: Fury Road (IMBD: 8.1)

Gönül ister ki o arabalar gerçekten cayır cayır yansın... Ancak külsüz alevsiz bu film aslında böyle çekilmiş.

War for the Planet of the Apes (IMDB: 7.5)

Türkçe ismiyle Maymunlar Cehennemi'nde gördüğümüz o korkutucu maymunlar aslında yalnızca CGI'dan ibaret.

Spider-Man: Homecoming (IMDB: 7.5)

Tamam efekt filan kullanıyorlar da, koskoca insanların hiç gülmeden gayet ciddi bir biçimde böyle garip biçimlere bürünmesi sizi de şaşırtmıyor mu? İşte buna oyunculuk deniyor.

Yeterince hayal kırıklığına uğradığımız efektsiz filmler yazımız bu kadardı. Sizi ne hayal kırıklığına uğrattı bilmeyiz ancak bu saatten sonra filmlere daha garip bir gözle bakacağınız kesin.