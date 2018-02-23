Hayalet Avcıları'nın "Pokemon GO" Tarzı Bir "AR" Oyunu Geliyor!

Google'ın yeni güçlü "ARCore" tanıtımından sonra, Sony ve Ghost Corp. "Pokemon GO" benzeri, Hayalet Avcıları temalı mobil oyunu "Ghostbusters World" ü tanıttı.

Pokemon GO, sevenleri tarafından hızlı tüketilen ve popülerliği balon gibi sönen bir oyun olsa da, kabul edelim ki gerçek dünyada pokemon avlama fikrini gerçeğe dönüştürmek, harika bir fikirdi! Niantic'in aslında tamamen pazarlama stratejisi hatası yüzünden, hızlı bir şekilde popülerliğini kaybeden oyun hakkında bir çok marka hala umudunu kaybetmedi. En azından ellerinde hayran kitlesi hazır olan fikirleri, bu tip şeması belli ve örneği olan bir oyun konseptine çevirmek isteyen çok fazla fikr-i mülk sahibi var.

Bunlardan ilki bildiğiniz gibi Harry Potter olmuştu. Geçtiğimiz aylarda geleceği duyurulan oyun hakkında ortamlar biraz fazla sessiz olsa da, bir başka haber de Sony Pictures tarafından geldi. Sony ve Hayalet Avcıları'nın fikir haklarını elinde bulunduran Ghost Corp, MWC 2018'de aynı "Pokemon GO" gibi Hayalet Avcıları temalı bir arttırılmış gerçeklik oynunu tanıttı. Oyun hem iOS hem de Android platformu için çıkacak.

"Ghostbusters: World" adıyla çıkacak olan oyunla ilgili çıkan fragman ve 2018'in içerisinde belirli bir tarihte çıkacak olması dışında bildiğimiz hiç bir ayrıntı yok. Ancak oyunun yapımcıları yaptığı duyuruda, oyunda gerçek dünyadaki hayaletleri yakalayıp birbirleriyle dövüştürebileceğimiz üzerine olacak bir mekanik olduğundan bahsetti. Yani oyun neredeyse "Hayalet Avcıları" temasında olması dışında, birebir Pokemon GO'nun aynısı olacak gibi gözüküyor.

Oyunun detaylarının Mart ayında ABD'de gerçekleştirilecek Game Developers Conference 2018'de duyurulacağı söyleniyor. Orijinal filmin yapımcısı Ivan Reitman'a göre oyunda Ghost Busters evreninden tanıdık karakterleri görmemiz dışında, oyunun evrene de yeni karakterler ekleyeceğini açıkladı. Oyunun hikaye yönünden ne kadar güçlü olacağı bilinmez. Ancak Hayalet Avcıları müziği dinlerken sokakta ellerinde telefonlarla hayalet avlamaya çalışan insanları göreceğimiz kesin bence. Siz ne düşünüyorsunuz?