Kendi üretimi Floppotron ile bir çok klasik temayı çalan Paweł Zadrożniak, yeni hit klibini de yayınladı. Bu seferki seslendirme Hayalet Avcıları'nın Tema Müziği!

64 tane floppy, ya da daha çok bilinen adıyla disket sürücüsünü birleştirerek Floppotron adını verdiği müzik enstrumanını ortaya çıkaran Paweł Zadrożniak, bu kez de Hayalet Avcıları'nın efsanevi temasını enstumanıyla seslendiriyor.

Floppotron'un ortaya çıkardığı sesler göz önüne alındığında tabiki bazı şarkılar diğerlerine göre daha iyi geliyor. Örneğin Zelda'nın teması, diğerlerine göre çok daha doğal oluyor zira 8-bitlik sesler aynı bilgisayar çağından geliyor.

Ray Parker Jr'ın Hayalet Avcıları teması da biraz Zelda'nın temasıyla benzer tonlamaları taşıyor. Bu sebeple orjinali gibi güzel bir tonlama oluşturuyor. Son yorum ise tabiki sizin, sizce "olmuş mu?"