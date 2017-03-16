Hayalimiz Gerçek Oluyor: Elektrikli Taksiler Türkiye’de Hizmete Başlıyor!

İlk olarak İstanbul’da başlayacak ‘Elektrikli Taksi Projesi’ ile birlikte Türkiye’de sıkça elektrikli taksilerle karşılaşacağız.

İstanbul Taksiciler Odası, Renault, Greenway ve DenizBank’ın güçlerini birleştirmesiyle ortaya çıkan ‘Elektrikli Taksi Projesi’ ile birlikte yüzlerce elektrikli taksi İstanbul trafiğindeki yerini alacak.

Tamamen elektrikle çalışarak çevreye katkı sağlayacak ve geleceğin otomobil konseptine özellikle şehir içi ulaşımda atacağımıza en önemli adımlardan biri olan Elektrikli Taksi Projesi ile ilk taksilerin teslimatı geçtiğimiz gün tamamlandı. Nisan ayı itibariyle 20 adet elektrikli taksi daha teslim edilecek.

Renault Zoe modelinin kullanıldığı elektrikli taksi projesinde bu yılın sonuna kadar 600 elektrikli taksinin teslim edilmesi ve vatandaşların hizmetine sunulması bekleniyor. Elektrikli taksilerin benzinli ve LPG'li taksilerin yerini almasıyla birlikte, özellikle 7 gün 24 saat trafikte olan taksiler şehir içindeki hava kirliliğini önlemede önemli rol oynayacak.