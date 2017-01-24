Hayalindeki Otomobili Evinin Garajında Yapan Adam!

Güney Afrika’da yaşayan otomobil tutkunu bir adam, hayalindeki arabayı evinin garajında yaptı.

‘İstemek, başarmanın yarısıdır’ diyerek 3 yıl boyunca hayalini kurduğu araba üzerinde çalışan bir adam, sonunda istediğini elde etti. Güney Afrika’da yaşayan elektrik mühendisi Moses Ngobeni, çocukluğundan beri hayal ettiği arabayı sonunda evinin garajında yapmayı başardı.

Toplam 16 bin 750 dolar masraf yapan Ngobeni, aracı oluşturmak için farklı araçların parçalarından faydalanmış. 1998 model BMW 318is, 1986 Mazda 323, 2005 BMW M3 E46, Volkswagen Caddy, 2011 Audi TT ve 2015 Nissan GT-R gibi araçların parçalarından faydalanan Ngoben, örneğin aracının arka camlarını Mazda’dan, fren ışığını ise BMW 318is’ten almış.

Aracın en dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi ise akıllı telefonla uzaktan kontrol edilebiliyor olması. Arabasının sosyal medyada çok sık dolaştığını ve bu durumdan oldukça rahatsız olduğunu söyleyen Ngobeni, ‘Çünkü etrafımda çok kıskanç insan var. Hatta arabayı tamamlamama engel olmak için ellerinden geleni yaptılar’ ifadelerini kullandı.