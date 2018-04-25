Hayalinizdeki Kasayı Toplamanızı Sağlayan Oyun: PC Building

Steam'de en çok satılan oyunlara bakacak olursak oyuncuların, simülasyon oyunlarını gerçekten çok sevdiğini görebilirsiniz. Geçtiğimiz günlerde hayalinizdeki bilgisayarı toplayabilmenizi sağlayan oyun 'PC Building Simulatör' Steam'de 100 bin satış rakamına ulaştı.

Hayallerinizden birisi de müthiş bir bilgisayar toplamaksa bu oyun tam size göre. PC Building Simülatörle istediğiniz kadar bilgisayar tamir edebilir ve çeşitli görevleri yerine getirerek bilgisayarınızı geliştirebilirsiniz.

PC Building Simulatör'ü amcanızın başarısız bir bilgisayar tamir atölyesini terk etmesiyle başlıyor. Oyunda her türlü görevi yerine getirmek için çeşitli düzeltmelere ve yükseltmeler yapmak size kalmış. Zamanınızın çoğunu makine parçaları toplarken sorun gidermekler ve ekipmanlarınızı bir araya getirirken harcayacaksınız. PC Bulding Simülatörünün mekaniği, atolyenizin büyümesi için size yeterli parayı sağlayacak ya da en azından kiranızı ve vergilerinizi ödeyebileceksiniz.

Oyun, Steam deryasında kaybolacak bir oyun gibi gözükebilir ancak PC Building Simulator MSI, Corsair, Cooler Master ve birçok resmi olarak lisanslı PC bileşenlerine sahip. Oyunun bu özgünlüğü, size gerçekten bir bilgisayar topluyor hissi verebilir.

Irregular Corporation'dan Stuart Morton, "PC oyunu camiasından aldığımız büyük destek çok değildi. Bu yüzden tutkuyla geri bildirim sağlayan tüm oyunculara çok müteşekkiriz. Erken erişim’i başlatmak istememizin tüm sebebi bu." dedi.

PC Building Simulator bu yıl boyunca güncellemeler alıyor. Irregular Corp, ayrıca 2018'in sonundan önce 1.0 versiyonunu bitirmeyi düşünüyor. Oyun şu anda erken erişim aşamasında, oyunu buradan indirebilir ve hayalinizdeki bilgisayarı toplamaya başlayabilirsiniz.