Hayaller - Gerçekler: Türk Halkının En Değerli Gördüğü Fakat Satın Alabildiği Otomobiller Açıklandı

Yapılan araştırmaya göre Türk halkının en değerli gördüğü ilk üç otomobil markası Mercedes, BMW ve Audi. Fakat en çok Renault, Volkswagen ve Opel marka otomobiller satın alınıyor.

Aralarında otomotivin de bulunduğu çeşitli sektörler hakkında uluslararası çapta analizler yapan YNY Associates Incorporation, Türkiye’nin 2016 yılı otomotiv markaları araştırmasını yayınladı. Bu yılın büyüme endeksinde öne çıkan ve geride kalan otomobil markalarının analiz edildiği araştırmada en değerli araba markaları Mercedes, BMW ve Audi olurken en çok satılan araba markası ise Renault oldu. İç piyasada en çok satılan 3. ve 4. olan Opel ve Fiat ise marka gücü ve büyüme indeks sıralamasında ilk 10 içerisine giremedi.

Analizi gerçekleştiren araştırmacılar Dr. Şengün Shen Yeniyurt ile Dr. Aykut Ekiyor, ürün çeşitliliği, marka imajı ve müşteri altyapısı gibi marka etkisi ve büyüme endeksinde ilk 20 otomobil markası arasında en yüksek puanı Mercedes’in aldığını belirttiler. Fakat ülke içi satış adetleri yüksek seviyelerde olan Dacia, Citroen ve KIA ise en düşük puanları alan markalar oldular.