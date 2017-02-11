Daha önce konuşulan dedikodularda LG G6'nın Snapdragon 835 yerine geçtiğimiz yıl çıkan Snapdragon 821 işlemcisi kullanılacağı söyleniyordu. Ortaya çıkan bir sızıntı ne yazık ki dedikoduların doğruluğunu gösteriyor.

Geçtiğimiz günlerde Samsung ve Qualcomm'un Snapdragon 835 işlemcisinin üretiminde birlikte hareket edeceğinden dolayı iki şirket arasında bir anlaşma yapıldığını ve Galaxy S8 modeli çıkmadan hiçbir telefonda Snapdragon 835 kullanılmasına izin verilmeyeceği yönündeki dedikoduları sizlerle paylaşmıştık.

Bu dedikodular ilk olarak LG G6'nın sızıntılarıyla birlikte ortaya çıkmıştı ve sızıntılara baktığımızda her şeyiyle harika görünen LG G6'nın bu işlemciyle gelebileceği söyleniyordu. Ne yazık ki korkulan oldu ve LG G6 hakkında ortaya çıkan yeni sızıntıyla birlikte telefonda Snapdragon 835 yerine Snapdragon 821 işlemcisinin kullanacağı iddiaları güçlendi.

Semraccurate sitesi tarafından paylaşılan sızıntıya göre LG G6'da Qualcomm'un MSM8996AC kodlu işlemcisi yani Snapdragon 821 işlemcisi kullanılıyor. Bunun yanı sıra sızıntıyla birlikte telefonun suya ve toza karşı dayanıklı olacağı ve 5.7 inçlik bir ekranla geleceği de doğrulanıyor.

Açıkçası bu da bir sızıntı olduğu için telefonun geçtiğimiz yıla ait bir işlemciyle geleceğine kesin gözüyle bakmamız zor. Yine de bu kadar sızıntının LG G6'daki işlemciyi Snapdragon 821 olarak göstermesi insanı kuşkulandırıyor. Bu yıl çıkan bir telefonda geçtiğimiz yıla ait işlemcinin kullanılması LG açısından nasıl olacak bilemiyoruz ancak umarız LG, rakiplerinin gerisinde kalacak bir işlemci platformuyla karşımıza çıkmaz ve sızıntılarla birlikte harika görünen LG G6 ile birlikte tekrar beklediği başarıyı yakalar.

Öte yandan şimdilik Samsung'un bu uygulamasının ilk kurbanı LG olsa da Galaxy S8'den önce çıkacak diğer akıllı telefonlarda da aynı durumun yaşanması bekleniyor. Bu nedenle bir anlamda sadece LG değil, diğer birçok akıllı telefon üreticisi bu yıl Snapdragon 835 yerine Snapdragon 821'i tercih etmek zorunda kalabilir.