Dünyanın en çok oynanan oyunu konumunda yer alan PUBG'nin ofisinden içinizde çalışma isteği uyandıracak 24 görseli sizlere sunuyoruz.

Kısa süre içerisinde dünyanın en iddialı oyunu konumuna gelen PUBG, milyonlarca oyuncunun aynı anda tek bir oyunu oynamasını sağladı. Daha önce CS:GO gibi oyunlarda olan liderlik, bir süre önce PUBG’ye geçmiş ve o geçişin ardından Bitcoin’in artması gibi büyük bir hızla artarak en yakın rakibine fark atmıştı. Peki bu kadar çok sevilen bir oyunun nasıl geliştirildiği, hangi ofis ortamından karşımıza geldiğini hiç düşündünüz mü? Bugün sizlere Güney Kore’li web sayfası Inven’in paylaştığı PUBG Corp’un Seul’daki ofisini göstereceğiz.

Şirket, PUBG sayesinde kısa süre içerisinde çok büyük bir oyuncu sayısına ulaştı. Bu olayın olması ile birlikte oyun için çok daha fazla kişi uğraşmaya başladı. Yalnızca Seul ofisinin 300 kişilik bir ekiple çalıştığı biliniyor. Karşınızda PUBG’nin hayalden gerçeğe dönüştüğü ofisten fotoğraflar;

PUBG Corp. Seul ofisinin dışarıdan görüntüsü

Ofisin giriş kısmında, aralarında Guiness Rekorlar Kitaplarının da bulunduğu pek çok plaket sergileniyor

Plaketlerin hemen yanında Bluehole Company’e ait PUBG Corp. logosu bulunuyor

PUBG çalışanlarının toplu bir şekilde toplantı yaptığı odalardan biri

Ofisin genel görüntüsü bu şekilde. İki monitörü olmayanı dövüyorlar

Toplamda 300 masa bulunuyor. Şu anda hala işçi alımlarına devam eden şirket, istediği verimi alamadığı kişilerle yollarını ayırıyor

Şirket, tıpkı Google gibi çalışanlarını rahat ettirmeye odaklanmış durumda. Bunun için pek çok seçenek var

İstediğiniz kadar içecek, tahıl gevrekleri, karnınızı doyuracak püreler gibi yemekler her an ulaşabileceğiniz noktalarda bulunuyor

Ofisin her yerinde toplantı alanları bulunuyor

Toplantıdan ve işten sıkılan insanlar için kafa dinleyecekleri çok fazla yer var. Örneğin burada iş arkadaşlarınızla oturup proje müdürünü çekiştirebilirsiniz

Her tarafı camdan yapılmış konferans salonları bulunuyor

Programın olduğu yerde camlara algoritmalar yazılır

PUBG’nin Xbox sürümü bu alanlarda test ediliyor

Ofis çok büyük olduğu için sürekli gezmek zorunda olan bazı çalışanların altında hızlı hareket etmelerini sağlayacak cihazlar bulunuyor

Son derece şık dizayn edilmiş merdiven ve oturma alanları

Yemek yiyip arkadaşlarınızla sohbet edeceğiniz dinlenme alanları var

Güneş ışığı alan bir başka dinlenme alanı

Köşede kahvenizi alıp sefasını çekebileceğiniz bambaşka bir dinlenme alanı

Ofiste sabahladınız veya akşam uyuyamadınız mı? Uyku sağlığınızı düzenli hale getirmek için hemen köşeye kıvrılabileceğiniz uyku alanları bulunuyor

Bütün gün bilgisayarın başında oturmaktan her yeri ağrıyan kişiler için ücretsiz masaj koltukları

Çok mu sıkıldınız? Geçin köşeye, PS4, Xbox One veya istediğiniz konsolda oyun oynayın

"Sadece bir oyun değil, bu ihtişamlı bir savaş"

Peki, bu ofisi gördükten sonra PUBG’nin bu başarısının hala bir şans olduğuna inanıyor musunuz? İnsanlardan en iyi verim almanın yolu, o kişiyi teşvik etmektir. PUBG Corp. da bunu çok doğru bir şekilde yapmış gibi duruyor.