Oyuncuların, hatta neredeyse herkesin rüyalarındaki uzaktan kumandalı araba olabilecek Nissan GT-R gerçek oldu. PlayStation 4 kontrolcüsüyle pistlerin tozunu attıran araç izleyenleri büyüledi.

Gran Turismo Sport'un tanıtımı için modifiye edilen ve PlayStation 4 kontrolcüsüyle kullanılabilen Nissan GT-R/C (asıl model adı GT-R), Silverstone's Ulusal Pisti'nde Jann Mardenborough tarafından pistin üzerindeki helikopterden kontrol edildi.

Oldukça kompleks bir kontrol mekanizmasına sahip olan aracın bu karmaşıklığını anlamak mümkün. Aracın ön tarafındaki dört robot sırayla direksiyon, vites, frenler ve gazı kontrol ediyor. Arka tarafta yer alan altı bilgisayar ise kontrolcüden gelen verilere göre robotları yönlendiriyor. Aracı kontrol için kullanılan Dualshock PS+ kontrolcüsü ise modifiye edilmemiş, bir şey dışında. Sinyal gücü arttırılan kol bir kilometrelik menzile sahip.

En hızlı turunu 1:17:47'de tamamlayan GT-R/C, 122 km/h'lik ortalama süratle pisti turladı ve maksimum hız olarak 211 km/h'ye ulaştı. Güvenlik amacıyla araçta yer alan Racelogic VBOX Motorsport sensörü, bilgileri helikopterde yer alan bir LCD ekrana sürekli olarak gönderdi. Bunun dışında yine araçta yer alan iki farklı bağımsız güvenlik sistemi, izole radyo frekanslarında çalışarak acil bir durumda aracı frenlemek veya motoru durdurmak için hazırda bekletildi.

Yeni çıkacak olan oyunun demosu için GT-R/C Birleşik Krallık'taki okulların çevresinde tur attırılacak ve alana hevesli öğrencilerin ortaya çıkmasını sağlayacak. Hepsi iyi güzel de, gitsek bize de bi tur verirler mi acaba?