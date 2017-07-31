18-27 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek İzmir Maker Faire festivali, ücretsiz olarak İzmir Enternasyonal Fuarında kapılarını açıyor.

Son zamanlarda “Kendin Yap” konsepti ile iyice ön plana çıkan Maker kavramı, ülkemizde de her geçen gün yaygınlaşıyor. Bir şeyler hayal ederek bu hayal edilenleri gerçeğe dönüştürmenizi sağlayacak bu akımın en eğlenceli halini yansıtacak İzmir Maker Faire, sonunda kapılarını tüm hayalperestlere açacak. 18-27 Ağustos tarihleri arasında İzmir Enternasyonal Fuarı, Kültürpark 2.Hol'de düzenlenecek İzmir Maker Faire, hiçbir şekilde kar amacı gütmeyen bir proje olmasının yanında büyüklüğü ve süre uzunluğuna göre dünyanın en büyük Maker festivallerinden birisi olacak.

İnsanların istedikten sonra her şeyi yapabildiklerini gösterecek festivalde sayısız proje, ücretsiz atölyelerde gelişecek. 7’den 70’e herkesin katılabileceği etkinliklerde elektronikten, sanatsal çalışmalarına kadar pek çok alanda proje geliştirebilir veya geliştirilen projeleri görebilirsiniz.

Drone ve RC Drift Yarışları Yapılacak

Günümüzde her geçen gün daha fazla yaygınlaşan Drone’ların da savaşını göreceğimiz festivalde Ulusal Drone yarışı ve RC Drift Yarışı düzenlenecek.

Webtekno olarak sponsoru olduğumuz etkinliğe ücretsiz olarak katılmak istiyorsanız, İzmir Mini Maker Faire’in Facebook ve internet sayfasını takip edebilir ve en güncel bilgilere ulaşabilirsiniz. 18 Ağustos’ta görüşmek üzere.