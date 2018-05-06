Hayata Dair Tüm Zorluklara Sisu Felsefesi ile Direnin!

Kimi zaman, kendimizi iyi hissetme adına bir şeylere tutunmak isteriz. Hayata devam etmemizi sağlayacak, bize güç katacak bir şeylere inanmak... Sovyet ve Nazi tahakkümü altında zor dönemler geçirmiş ancak bu zor dönemleri alnının akıyla atlatmayı başarmış bir toplum olan Finliler, bu anlamda bir felsefe oluşturmayı da ihmal etmemişler. İsmi: Sisu Felsefesi.

Adını Vikinglerin zorlu şartlara karşı mücadelesinden alan bu felsefenin temeli, 'insanın en zor şartlarda dahi kararlı bir biçimde savaşmayı sürdürme' iradesine dayanıyor. Sisu, insanların gerek fiziksel, gerekse ruhsal manada kendisini dipte hissettiği zamanlarda ortaya çıkan psikolojik güç kazanma yeteneğidir. Başka bir deyişle; şınav çekerken, kollarınız titremeye başladığı anda, devreye 'Sisu' girer.

1. Derin bir nefes alın

Öncelikle derin bir nefes alın. Kendinizi kötü veya zorda hissettiğiniz her noktada, derin bir nefes almak iyi gelecektir. Bedeninizde dolaşan oksijen, size güç ve zindelik katacaktır.

2. Odaklanın

Bunun için tam o anda, bulunduğunuz yeri düşünün. Kararlı olun ve kendinizi direnebileceğinize ikna edin. Sisu anınıza odaklanarak, gücünüzün bilincine varın. Haruki Murakami diyor ki: “Odaklanma yeteneğinden yoksun bir yaşam, açık gözlerle hiçbir şey görememekten farksızdır.”

3. Harekete geçin

Yapabileceğinizin bilincine vardınız. Şimdi harekete geçme vakti. Zirveye sayılı adımlar kaldı ve son bir gayret, son bir hamle, sizi zirveye ulaştıracak. Herhangi bir işaret beklemenize lüzum yok, hamle sırası sizin. Bir Afrika Atasözü der ki: “Her sabah Afrika’da bir ceylan uyanır; en hızlı aslandan daha hızlı koşması gerektiğini bilir, yoksa ölecektir. Her sabah Afrika’da bir aslan uyanır; en yavaş ceylandan daha hızlı koşması gerektiğini bilir, yoksa aç kalacaktır. Aslan ya da ceylan olmanız fark etmez, güneş doğduğunda koşmaya başlasanız iyi olur!”

Şimdiye dek başardıklarınızın çok ötesinde bulunan 'başarabileceklerinize' ulaşma adına, kendinize bir fırsat sunun. Sisu Felsefesini anımsayın ve ona sarılarak koşmaya başlayın!