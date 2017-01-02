Hayatımız Boyunca Her Gün Yaptığımız Fakat 'Yanlış' Yaptığımız 9 Şey!

Gündelik hayatın karmaşıklığı, bizi bazı şeyleri doğamıza uygun yapmamaya itiyor. Peki yanlış yaptığımız bu davranışlar neler? Bunların 9'undan bahsettik

İnsan hayatı karşmaşık bir şey. Özellikle yaşam rutinlerimiz, olmazsa olmaz durumlar ortaya çıkarıyor. Kahvaltıdan uykuya, yeni kıyafetlerden yemek yapmaya birbirinden farklı işler yapan bizler; birçok işte boğuluyoruz. Ufak ayrıntılarla her şeyi daha da iyi yapabileceğimizin farkında bile değiliz malesef. Sizin için her gün yanlış yaptığımız 9 şeyi listeledik!

1-Yeni Ayakkabı Aldıktan Sonra Giyerek Açılmasını Beklemek

Hemen hepimiz bu işkenceyi kendimize yapmışızdır. Yeni ayakkabılar genellikle ayaklarımızı sıkar. Özellikle küçük parmak bölgelerini, topuk kısımlarını yara yapar. Yapılması gereken kalın bir yün çorabı ayağımıza giymek. Sonra da saç kurutma makinesi ile ayakkabının sıkan bölgelerine ısı uygulayıp evin içinde gezinmek.

2-Diş Fırçalama

Diş fırçalamak dişlerimizi korumanın en önemli yolu. Ancak asitli yiyeceklerden sonra dişlerimizi fırçalamanın zararlı olduğunu biliyor muydunuz? Portakal, mandalina gibi yiyecekler yedikten sonra dişlerimizi fırçalarsak dişler aşınabilir. Bunun yerine diş ipi ile temizlik öneriliyor.

3-Üretkenlik

Popüler inanışın aksine, insanlar birden fazla işi yaparken başarılı olamazlar. Boşuna atalarımız “Bir koltuğa iki karpuz sığmaz” dememişler. Aynı anda çok görev yerine her seferinde tek bir göreve kısa molalar vererek çalışmak bizi daha üretken yapar. Örneğin 10 dakika matematik 10 dakika fizik çalışmamalı, 20 dakika matematiğin sadece tek bir konusuna çalışmalı.

4-Uyumak

Birçok kişi uykuya dalamamaktan, deliksiz uyuyamamaktan ve uyuduktan sonra iyice dinlenmemekten şikayetçi. Bunun esas nedeni vücudumuzun hala yapay ışığa alışamaması. Elektrik olmayan zamanlarda insanlar hava karardıktan birkaç saat sonra uyur, gece uyanır ve biraz otururur sonra da gün aydınlanana dek uyurlardı. En az 8 saat uyumamız gerektiği söyleniyor, ancak insan bedeni bunu tıpkı atalarımızın yaptığı gibi yaparsa tam dinlenmiş olabilir.

5-Patates Soymak

Gerçekten çok zaman alan bir iş. Çoğumuz pişirmeden önce soyarız. Aslında patateslerin kabuklarını diklemesine keser ve sıcak suya atmalı çıkardıktan sonra da soğuk suya koymalıyız. Bu şekilde kalan kabuk kısımları hem kolayca soyulacak, hem de çok fazla zamanımızı harcamayacak.

6-2 Numara’yı Yapmak

Klozetlerin birçok bağırsak hastalığı oluşturabileceğini biliyor muydunuz? İnsanoğlu ormanlarda yaşarken binlerce yıl boyunca tuvalete çömelme pozisyonunda çıktı. Bu sağlık açısından en uygun pozisyon. Yalnız bu pozisyonu modern hayatta yakalamak kolay değil. Neyse ki “alaturka tuvalet” diye bir şey hala var!

7-Oturmak

Uzun süre oturmak; kalp-damar hastalıkları, şeker hastalığı ve kilo almaya yol açar. Ancak bilmediğimiz şey, vücudumuz günümüzde oturduğumuz birçok sandalyeye uygun değildir. Sırtımızı yasladığımız sandalyeler omurgamızı tutan kasların gevşemesine sebep olur. Bunun yerine sırtımızın dahanmayacağı, yaslanma yeri olmayan sandalyelere oturmalıyız.

8-Banyo Yapmak

Her gün banyo yapmak, sanılanın aksine yanlış bir davranıştır. Çünkü derimiz katmanlardan oluşur ve üstteki katman bizi bakterilerden korur. Eğer her gün banyo yaparsak, sıcak su üst katmanı aşındırabilir.

9-Nefes Almak

Bebekler neden yüksek sesle ağlar? Çünkü doğru nefes aldıkları için. Bebekler diyafram nefesi alırlar. Yeni doğduğumuzda hepimiz diyafram nefesi alırız, ancak bu şekilde nefes almayı zaman içinde unutur, yalnızca ciğerlerimizi hava ile doldururuz. Bilim insanaları diyafram nefesi almanın daha sağlıklı olduğunu, bu şekilde nefes alınması gerektiğini söylüyorlar.