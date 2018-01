Pek çok insanın aklına gelmiştir; sadece et yesek ne olurdu? AsapSCIENCE, bu merak uyandıran soruya yanıt vermek için bir video yayınladı.

Bazı insanlar yalnızca bitkisel ürünler tüketir, bazıları da hem bitkisel hem hayvansal ürünler tüketir fakat et yemez. Bazıları ise tüm besinleri afiyetle yer. Dikkatinizi bir şey çekti mi? Sadece et tüketen hiç kimse yok. Yalnızca et tüketseydik ne olurdu hiç merak ettiniz mi?

AsapSCIENCE yayınladığı video ile bu soruya yanıt vermeye çalıştı. Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki cevap kesinlikle olumlu değil. Çünkü baklagil ve sebzelerden aldığımız lifleri etlerden alamayız. Sonuç; ağır bir kabızlık. Özellikle çok fazla protein ağırlıklı beslenen vücut geliştiriciler, bu sorunla sık sık karşılaşmaktadır.

Bunun dışında vücudumuz enerji üretmek için ilk olarak karbonhidratları kullanır, ardından yağlar, en son ise proteinler gelir. Ayrıca, özellikle tavşan eti gibi yağ oranı düşük etleri çok fazla tüketmeniz halinde protein zehirlenmesi ile de karşılaşabilirsiniz.

Yalnızca protein tüketmenin bir başka zararı ise C vitamini eksikliğidir. İnsan, kendi C vitaminini üretmeyen birkaç canlıdan biridir. Dolayısı ile C vitamini ihtiyacımızı bitkilerden gidermek zorundayız. Tabii bunun pek de hoşunuza gitmeyen bir başka yolu daha var.

Çiğ ette de C vitamini bulunur. Fakat eti pişirdiğinizde C vitamini yok olur. Yok efendim ben illa sadece et yiyeceğim diyorsanız, birazcık çiğ et yemeniz C vitamini ihtiyacını gidermenize yardımcı olur. Bu noktada etin taze olması da önemli, zira bakteri oluşumu nedeni ile sağlık sorunları yaşayabilirsiniz.

‘Sadece et yersek ne olur? sorunun daha detaylı açıklaması için aşağıdaki AsapSCIENCE tarafından paylaşılan videoyu tam uyumlu Türkçe altyazılı olarak izleyebilirsiniz.