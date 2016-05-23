Japon Sanatçıdan Bilim Kurgu Filmlerini Aratmayan Kıyafetler

Hiroto Ikeuchi, bilim kurgu dünyasından ilham aldığı Cyberpunk (siber çılgınlık) kültürüne dair mükemmel kostümler dizayn ediyor. Kendisinin eserleri, en az filmlerde gördüklerimiz kadar başarılı gözüküyor.

Cyberpunk, hayatımıza bilim kurgu edebiyatı, anime dizileri ve sinema filmleriyle girmiş olan bir terim. Gelecekte görme ihtimalimizin olduğu siber çılgınlığı tanımlıyor. Aslında bu çılgınlığı daha şimdiden kurgusal hikayelerde görüyoruz. Teknolojik ekipmanlarla donatılmış uçuk kaçık kıyafetlere sahip karakterler, Cyberpunk kültürünün en büyük temsilcileri.

Eğer sinema dünyasından bu kültüre dair kaliteleri izler görmek istiyorsanız, Blade Runner serisine ve Ghost in the Shell animelerine ve filmine göz atmanızda fayda var.

Japon sanatçı Hiroto Ikeuchi ise bu kültürü gerçek dünyaya uyarladığı sayısız gerçekçi esere sahip bir sanatçı. Kendisi, sıradan plastik malzemeleri, adeta 100 yıl geleceğe götürüp orada şekillendirdikten sonra bize geri getiriyor.

Önce Cyberpunk’a dair birkaç popüler örnek görelim:



Blade Runner (Bıçak Sırtı)



Ghost in the Shell (anime)

Sanal gerçeklik gözlükleri ve kulaklıklarla donatılmış bir kask:

Malzeme ihtiyacı için güvenlik ekipmanları üreticisi 3M ile birlikte çalışan sanatçı, yapım aşamasında elektronik aksamlarla uğraşmadığını söylüyor:

Bu örnekte silahıyla ve gözlükleriyle birlikte çalışır halde olan gerçek bir VR seti görüyoruz:

Tasarımlarının birisi 2016 yılında bir kullanıcı tarafından test ediliyor:

Hiroto Ikeuchi'nin tasarımları VR gözlüklerin ötesine, maskelere ve gözlüklere kadar uzanıyor. İş bu noktadan sonra biraz süse kaçıyor:

Hemen aşağıda 453 dolara satışa sunduğu birkaç kulaklık da var:

Hatta minik bir USB bellek de görmek mümkün. Fiyatı 270 dolar:

2015 yılında sanatçı, Japon robot şirketi Skeletonics Co. ile ortaklık kurdu ve tasarımlarını onlar için yapmaya başladı:

Şirket tasarımların gerçekten de kullanılabilir olmalarını sağlamak için çalıştı:

Ikeuchi telefon kılıflarına bile elini uzattı. Aşağıda bir iPhone kılıfı görüyorsunuz:

Ikeuchi yaptığı tasarımlarla insanı kendisine hayran bırakmaya devam edecek. Belki de onun eserleriyle çekilmiş filmler ya da diziler göreceğiz, belli mi olur?