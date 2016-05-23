Bazen sahip olduklarımızdan yetinemeyen ve sürekli şikâyet eden bizler için muhteşem bir örnek var karşımızda: Achmad Zulkarnain. El ve ayakları olmayan fotoğrafçı, deyim yerindeyse harikalar yaratıyor.

Endonezya’da profesyonel olarak fotoğrafçılık yapan Achmad Zulkarnain’in el ve ayakları bulunmuyor. Ancak bu onun muhteşem bir fotoğrafçı olmasına asla engel olmadı. Oldukça başarılı işler çıkaran Zulkarnain, adeta yaptıkları ile hepimize örnek teşkil ediyor.

Zulkarnain, geçen sene Great Big Story’nin yayınladığı 3 dakikalık video ile uluslararası tanınırlık kazanarak, Instagram üzerinde 43.000’den fazla takipçiye sahip oldu. Giderek popüler hale gelen fotoğrafçı, başlarda köylülerin kimlik kartları için portreler çekiyordu. Ardından bunu bir tutku haline getiren Zulkarnain, çektiği fotoğrafları sosyal medya üzerinden de yayınlamaya başladı.

Fotoğrafçı şu an Insatagram sayfasında kendini ve çektiği harika fotoğrafları sergiliyor. Zulkarnain’in bu denli sevilmesinin ve insanlar tarafından aranmasının nedeni ise üstesinden geldiği zorluklara rağmen gösterdiği pozitifliğidir. Bu bağlamda fotoğrafçı, yaşadığı her şeye minnet ve memnuniyet duyduğunu ifade ediyor.

Diğer bir yandan Zulkarnain’in nasıl fotoğraf çekebildiğini merak ediyorsanız, fotoğrafçı sağ kolunda bulunan küçük bir et parçası sayesinde bunu yapabiliyor. DSLR’deki deklanşör düğmesine basması sonrasında ise ortaya muhteşem eserler çıkıyor.

Konu hakkında konuşan Zulkarnain, “Kamerayı Tanrı’nın bana verdiği küçük uzuvdaki et parçası sayesinde kullanıyorum ve fotoğrafçılığı öğrenme tutkusu olan herkese yardım etmek istiyorum” dedi. Zulkarnain, engelli olduğunun ancak kusurlu olmadığının ayrıca sahip olduğu engelden de gurur duyduğunun da altını çizdi. Yaşam dolu olan Zulkarnain, kesinlikle büyük saygı duyulması gereken bir fotoğrafçı ve örnek olarak karşımıza çıkıyor. Büyük takipçi kitlesi bulunan Zulkarnain’in Instagram sayfasınına ulaşmak için de bağlantıya tıklayabilirsiniz. Peki konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz?