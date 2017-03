Hayatta Olmayan Yakınlarınızla Konuşabileğiniz Uygulama

Güney Kore'de geliştirilen With Me isimli uygulama, hayatını kaybeden yakınlarınızla fotoğraf çekilmenizi hatta sohbet etmenizi sağlıyor.

Günümüzde üç boyutlu tarama ve yapay zekanın çok daha yaygın hale gelen teknolojiler olmasıyla birlikte yeni teknolojiler ilk meyvelerini hızla veriyor. Bu akıl almaz iki teknolojinin birleşiminden ortya çıkan With Me uygulamasının amacı ise, hayatını kaybeden yakınlarınızı her zaman yanınızda gibi hissetmeniz.

Güney Kore'de geliştirilen With Me (Benimle Birlikte) isimli mobil uygulama, hayatta olmayan yakınlarınızla fotoğraf çekilmenizi hatta konuşmanızı sağlıyor. Bu uygulama, artık yanınızda olmayan kişileri üç boyutlu bir model haline getiriyor ve hem sizin verdiğiniz poza ayak uydurmasına hem de söylediklerinize mantıklı cevaplar vermesine olanak tanıyor.

Bu uygulamayı şimdilik ülkemizde kullanmanız pek de mümkün değil çünkü uygulamaya kişilerin uygun modelini hazırlayacak üç boyutlu tarayıcılar şu anda With Me uygulamasının merkezinde bulunuyor. Tabii ilerleyen dönemlerde 3 boyutlu tarama teknolojisinin yaygınlaşması, bu uygulamanın her yerde kullanılabilir olmasını sağlayabilir.

Öte yandan uygulama iyi bir fikir gibi görünse de psikolojik uzmanlar, yapay olduğu belli olan bu modellerin kendini şartlayan insanlar tarafından gerçek bir anı yaratıyor gibi hissedileceğini, bu nedenle de psikolojik sıkıntıların büyüyebileceğini savunuyor. Uygulamanın gidişatını önümüzdeki günlerde göreceğiz.