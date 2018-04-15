Hayatını tam 65 yıldır 'Çelik Ciğer' İçinde Geçiren Avukat

5 yaşında geçirdiği çocuk felci nedeni ile 65 yıldır 'Çelik Ciğer' adı verilen oksijen makinesinde yaşamaya mahkum olan Paul Alexander, çocukluğundan itibaren kullanmak zorunda kaldığı makine ile yaşamaya devam ediyor. Üstelik tüm bu zorlu yaşam şartlarına rağmen kendisi başarılı bir avukat.

Hepimizin hayatından şikayet ettiği dönemler olmuştur. Hayatımızın zor geldiği o günleri düşünürken bizlere ders olması gereken bir isim var ‘Paul Alexander.’ Şu an 70 yaşında olan Paul, 5 yaşında geçirdiği çocuk felci rahatsızlığı nedeniyle o dönemden bu yana fotoğrafta görmüş olduğunuz eski teknolojik kapsülün içinde yaşam mücadelesi veriyor. Hayatının her dönemini bu kapsülün içinde geçirmesine rağmen hayat enerjisi ve hayata bakış açısıyla tüm insanlığa örnek olmaya devam ediyor.

Bildiğiniz üzere çocuk felci rahatsızlığı hastalarda solunum güçlüklerine sebep olmakta ve kişiyi bir oksijen kaynağına mecbur bırakmakta. O dönemin şartlarında bu rahatsızlığa yakalanan Paul ,bu makine ile bir bağ kurmuş ve hayatının geri kalanını bu cihaz içerisinde geçirmeye karar vermiş.

Size ilginç bir bilgi verelim: Paul Alexander bir avukat ve sadece duruşmalar esnasında tekerlekli sandalyesinde vakit geçirebiliyor. Çünkü bu rahatsızlığı onun daha fazlasını yapmasına izin vermiyor. Vücudu baştan aşağıya felç olan Paul’ün yakın zamanda bir kitap çıkarmaya da hazırlandığını belirtmekte fayda var. Kendisinin hepimize azmin gücü ve hayata tutunma anlamında örnek olması dileğiyle.