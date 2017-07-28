Oculus'ün İlk Uzun Metrajlı Sanal Gerçeklik Filmi

Bir süre önce sunumu yapılan film, artık ücretsiz olarak izlenebiliyor. Tabii Oculus uyumlu bir adet sanal gerçeklik gözlüğüne sahipseniz. Filmin en can alıcı noktası, filmi izlerken robot karakteri olarak da olsa filmde rol alıyor olmak.

Sanal gerçeklik firması Oculus’ün Perşembe günü yayınladığı dünyanın ilk uzun filminin heyecanlı fragmanını kaçırmak istemeyeceksiniz.

Miyubi adlı film, 1982 yılında Amerika’nın varoş semtlerinden birinde yaşayan bir ailenin hayatını konu ediniyor. Filmin akışı esnasında izleyici, garip olaylar dizisinin içine sürükleniyor.

Üstelik filmi sadece pasif olarak izlemiyorsunuz. Oculus, Felix and Paul Studios ve Funny or Die adlı yapım stüdyoları ile birlikte çalışarak izleyicilerin de yaşananların birer parçası olmalarını sağlamış.

Filmde, dışarıdan izleyen biri olarak değil, 1980’li yılların Miyubi adlı robotu olarak yer alıyorsunuz.

Filmin süresi sadece 40 dakika. Bu açıdan filme göz atmak isteyenler için fazla bir zaman kaybı olmayacaktır. Ailenin Dennis isimli küçük çocuğuna hediye edilmiş bir karakter olarak aynı zamanda siz de bu ailenin bir üyesi olacaksınız. Film asıl itibariyle komedi filmi olarak tasarlanmış fakat aynı zamanda ailenin iniş-çıkışlı hayatına da şahit olacaksınız.

Filmde izleyicilerin baş hareketlerinin robot tarafından taklit edildiği bazı bölümler de var. Böylece filmden çok fazla uzaklaşmadan, bir VR video oyununun içerisindeymişsiniz gibi hissetmeniz sağlanmış oluyor. Aynı zamanda aramanız gereken bir de ödül var: Film boyunca üç anahtar nesneye bakarsanız, bonus sahne ile ödüllendiriliyorsunuz. Bu nedenle filmi izlerken meraklı davranmak ve çevreye bakınmak önem taşıyor.

Film ilk olarak 2017 Sundance Film Festivali’nde, daha sonra ise Cannes Uluslararası Film Festivali’nde gösterilmişti. Şimdi ise Oculus uyumlu gözlüğü olan herkes bu macerayı yaşayabilecek.

“Gear VR Experience’ şimdi Oculus Store’da bedava. Jeff Goldblum’ün oynadığı bu tuhaf sanal gerçeklik filmini izlemeye hazırsanız, buradan indirebilirsiniz. Emin olun, izlediğinize değecek.