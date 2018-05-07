Hayatının Fotoğrafını Çekmek İçin Kasırga Peşinde Koşmak

Fotoğrafçılık, ortaya çıkan eserler değerlendirildiğinde kolay ve keyifli bir işmiş gibi görünse de oldukça farklı alanlarda fotoğraf çekiliyor ve hepsi yıldızları fotoğraflamak ya da portre çekmek kadar kolay değil.

Jim Reed isimli bir profesyonel fotoğrafçı, bundan on sene önce kariyeri ve hayatı için en önemli anlardan birini yaşamış. Ekstrem hava olaylarını fotoğraflayan sanatçı, Nikon'un 2008 senesinde piyasaya sürdüğü D700'ü test etmesi için bir teklif almış ve hemen kabul etmiş. Ardından çekeceği fotoğrafın planını yapan Reed, yola koyulmuş. Yakalamak istediği görüntü bir kasırga görüntüsüymüş ve hayalindeki kareyi yakalayabilmek için bir hayli uğraş vermiş.

Uzunca süre kasırganın oluşmasını bekleyen Reed, görüntünün istediği hale ulaşabilmesi için beklemek zorunda kalmış, ancak tabii ki kasırga bir yandan sürekli olarak konum değiştirdiği için Reed'de onun peşinden koşmuş. Hem tehlikeli hem de zamanın çok iyi değerlendirilmesi gereken bu işi sabır ve dikkatle kovalayan Reed, sonunda dilediği karenin oluşmaya başladığını görmüş.

Ancak bu pekte kolay olmamış, çünkü çekimin devam ettiği anlardan birinde kasırga büyük bir hızla Reed ve asistanına doğru ilerlemeye başlamış. Hızla araçlarına dönen ikili uzun süre kasırgadan kaçarak fotoğraflamak için iyi bir yer aramışlar. Reed'in asistanı Robin ise tüm bunlar yaşanırken ve çekimler boyunca pek çok video kaydetmiş.

Sonunda doğru an geldiğinde hızlı ve dikkatli davranarak şahane bir kare yakalamayı başaran Reed, bu fotoğrafın kariyeri için en önemli adımlardan biri olduğunu söylüyor. Aynı zamanda böyle bir deneyimin hem fotoğrafçılığına hem de karakterine birçok şey kattığını söyleyen Reed, şimdi bu başarılı eserinin 10. yılını kutluyor.