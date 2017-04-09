Hayatınız Boyunca Yanlış Yaptığınız 10 Küçük Şey!

Gündelik hayatta birçok şey bizleri irite eder. Ancak bazılarının tamamen bizim hatamız olduğunu biliyor muydunuz. Bunların ne kadar çok olduğunu bilseydiniz şaşar kalırdınız. Sizler için hayatımız boyunca yanlış yaptığımız, insanı çıldırtan 10 küçük şeyi listeledik!
1-Kulaklık Takmak
Normalde sağdaki gibi takmalısınız. Ancak genel kullanım hep soldaki gibi.
2-Hamburger Yemek
Hamburger yerken parmak pozisyonunuz çok önemli. Resimde uygun pozisyon gösterilmiş.
3-Saç Tokası Kullanmak
Millet olarak saç tokasını bile yanlış taktığımız oluyor. Bu nedenle fotoğrafa dikkat!
4-Bir Şarap Bardağını Tutmak
Zarif olmalı, sapından tutmalı. Soldaki yanlış, sadaki doğru.
5-Squat Yapmak
Bir sandalyeye oturur gibi bir aşağı bir yukarı hareket etmek gereklidir.
6-Sırt Çantası Takmak
Çanta bedeninizin bir parçası olmalı, sırtınızı destelemelidir.
7-Pizza Yemek
Nasıl tuttuğunuza dikkat edin! Dilimin ortasından baş parmağınızı bastırarak, hafifçe kıvrık şekilde tüketmek daha rahat olacaktır.
8-Bir Kalem Tutmak
Bir kalemi tutarken baş barmağınıza işaret ve orta parmağınız destek vermeli.
9-Pantolon Katlamak
Katlama işi zor iş. İyisi mi siz fotoğraftaki adımları takip edin. Pişman olmazsınız.
10-Yara Bandı Yapıştırmak
Yara bantlarının yapıştırılmadan önce makasla yaraya en uygun şekilde kesilmesi gerektiğini biliyor muydunuz? Videoyu izlediyseniz öğrenmişsinizdir.