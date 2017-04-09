Hayatınız Boyunca Yanlış Yaptığınız 10 Küçük Şey!

Gündelik hayatta o kadar çok yanlış yaptığımız şey var ki! Bu da bizi farkında olmadan birçok konuda zorluyor. İşte hayatımız boyunca yanlış yaptığımız 10 küçük şey!

Gündelik hayatta birçok şey bizleri irite eder. Ancak bazılarının tamamen bizim hatamız olduğunu biliyor muydunuz. Bunların ne kadar çok olduğunu bilseydiniz şaşar kalırdınız. Sizler için hayatımız boyunca yanlış yaptığımız, insanı çıldırtan 10 küçük şeyi listeledik!

1-Kulaklık Takmak

Normalde sağdaki gibi takmalısınız. Ancak genel kullanım hep soldaki gibi.

2-Hamburger Yemek

Hamburger yerken parmak pozisyonunuz çok önemli. Resimde uygun pozisyon gösterilmiş.

3-Saç Tokası Kullanmak

Millet olarak saç tokasını bile yanlış taktığımız oluyor. Bu nedenle fotoğrafa dikkat!

4-Bir Şarap Bardağını Tutmak

Zarif olmalı, sapından tutmalı. Soldaki yanlış, sadaki doğru.

5-Squat Yapmak

Bir sandalyeye oturur gibi bir aşağı bir yukarı hareket etmek gereklidir.

6-Sırt Çantası Takmak

Çanta bedeninizin bir parçası olmalı, sırtınızı destelemelidir.

7-Pizza Yemek

Nasıl tuttuğunuza dikkat edin! Dilimin ortasından baş parmağınızı bastırarak, hafifçe kıvrık şekilde tüketmek daha rahat olacaktır.

8-Bir Kalem Tutmak

Bir kalemi tutarken baş barmağınıza işaret ve orta parmağınız destek vermeli.

9-Pantolon Katlamak

Katlama işi zor iş. İyisi mi siz fotoğraftaki adımları takip edin. Pişman olmazsınız.

10-Yara Bandı Yapıştırmak

Yara bantlarının yapıştırılmadan önce makasla yaraya en uygun şekilde kesilmesi gerektiğini biliyor muydunuz? Videoyu izlediyseniz öğrenmişsinizdir.