Hayatınızı Bir Düğmeye Basarak Bitirebileceğiniz Makine

Hayatınızı, bir makinedeki tuşa basarak bitirmek ister misiniz? Umarım asla böyle bir şey istemezsiniz, ancak bunu isteyenler için 3D olarak üretilebilen bir makine geliştirildi.

Dünya üzerinde gerek yaşadığı hastalıklar, gerekse de duygusal çöküşlerden dolayı yaşamak istemeyen milyonlarca insan var. Bu insanların çok büyük bir kısmı tedavilerle hayata yeniden tutunabiliyorlar, ancak bazıları yaşamak istemiyor.

Bir insanın yaşamak istememesi kulağa çok ürkütücü geliyor biliyorum, ancak ne yazık ki bazı insanlar gerçekten bunu istiyorlar. Kendisine Dr. Death(Doktor Ölüm) diyen bir girişimci ise bu insanlara huzurlu bir ölüm sunabilmek için bir cihaz geliştirdi.

Gerçek adı Philip Nitschke olan Dr. Death, dünyanın ilk 3D baskılı ötanazi makinesini piyasaya sundu. Mühendis arkadaşı Alexander Bannick’le birlikte geliştirdikleri ötanazi makinesi, şu anda dünya çapında satışa sunuldu. Makinenin kaynak kodlarını ücretsiz olarak paylaşan Dr. Death, ölmek isteyen insanların bir düğmeye basarak intihar etmesine izin veriyor.

Kapsülün içerisinde, intihar edecek kişiye özel 4 haneli bir şifre sunan makine, çalıştırıldığında kapsülü sıvı azotla dolduruyor ve yaklaşık 1 dakika içerisinde kişiyi öldürmeyi başarıyor. Bir tabut tasarımında olan makine, ölen kişiyi kapsülün içerisinden çıkarmadan direkt gömmeye izin veriyor.

Dr. Death, amacının dünyanın her yerindeki rasyonel insanların, kendi seçtikleri zamanda özgürce ve güvenilir bir şekilde hayatlarına son vermelerini sağlamak olduğunu belirtti.

Cihazı kullanarak ölmek isteyen herkes, öncesinde bir teste tabii tutuluyor. Bu testte kişinin zihinsel sağlık durumu, kendi kişisel kararı olup olmadığı gibi sorular kontrol ediliyor. Giriş sınavını kazanan herkes, makineye girerek kendi hayatına yasal olarak son verebiliyor.

Bu konuda ne desek boş, bunu kafasına koymuş bir kişi için ötanazi makinesi veya başka bir intihar çeşidinin çok fark ettiğini sanmıyorum. Bu yüzden bu makineden ziyade, bu psikolojide olan insanların bu psikolojiden kurtulmasını sağlamalıyız. Peki, sizce böyle bir şekilde hayatına son vermek isteyen insanlara bu tarz ötanazi makinesini üretmek doğru bir şey mi? Yorumlarınızı bekliyorum.