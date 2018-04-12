Robotlar, hayal ettiğimiz o 'son teknoloji' halleri ile olmasa da, günlük hayatımıza yavaş yavaş adapte olmaya başladı. Bu beş küçük robotta, en güzel örnekleri diyebiliriz.

Robot teknolojisi yalnızca Sofia gibi 'insansı' robotlar yapmak için çalışmıyor. Herkesin ulaşabileceği ve farklı alanlarda kullanılabilen birçok robot var. Biz her ne kadar 'robotlar dünyayı ele geçirecek' kıvamında bir algı ile yaklaşsak da, bunu hep en uç örnekleri takip etmek ve tüm gelişmeleri bunlara bağlamak yüzünden yaşıyoruz. Küçük bir robot kedi ya da köpek, bu düşünceleri yok edip teknolojinin biraz da keyfini çıkarmak için iyi bir başlangıç olabilir.

Qoobo

Minik bir robot kedi şeklinde tasarlanan Qoobo, aslında en basit anlamıyla bir yastık. Ancak okşadığınıza size tepki veriyor ve bu bir tür terapi bile diyebiliriz. Uyguladığınız dokunuşun şiddetine göre tepkileri de değişen Qoobo, kedi alerjisi olan insanlar tarafından fazlaca tercih ediliyor.

Somnox

Somnox, uykuya kolay dalmayı sağlayan bir tür yastık. Dokunduğunuzda 'nefes almaya' başlayan Somnox, zaman içinde nefes alışınızı düzenleyerek uykuya daha hızlı ve rahat dalmanızı sağlıyor.

Aeolus Robot

Biraz daha gelişmiş bir robot olan Aeolus; servis yapmak, ortalığı toplamak, temizlik yapmak gibi birçok işi becerebiliyor. Yıllar önce izlediğimiz Jetgiller isimli çizgi filmdeki robotun neredeyse aynısı olan Aeolus, geleceğin aslında ne kadar yakınımızda olduğunu hatırlatıyor.

Loomo

Sizi gittiğiniz her yerde takip edebilen, sesli komutlarınıza tepki veren, fotoğraf ve video kaydı yapabilen ve üzerine binip 'hoverboard' gibi de kullanılabilen Loomo, hem tasarımı hem de 'yapabildikleri' ile oldukça baaşarılı.

AIBO

AIBO; yüzleri tanıyabilen, görüntü kaydı yapabilen, bir uygulama ile yeni numaralar öğrenebilen ve tıpkı bir köpek gibi sevildiğinde çeşitli mimikler sergileyen bir robot köpek. 1999 senesinden beri sürekli olarak geliştirilen robot, artık kusursuza yakın seviyede.

Robotlar gelecekte daha gelişmiş halde ve tüm evlerde olacak, buna şüphemiz yok. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Robotların günlük hayatta kullanımı ne zaman daha yaygın hale gelecek ? Sizce, tüm işleri robotların yaptığı ütopik günler yakınımızda mı?