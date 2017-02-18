Uzaktan bağlantı hayat kolaylaştırıyor. İşte bu özelliği rahatça kullanabilmek için 7 şahane program.

Uzaktan bağlantı ve ekran paylaşım programları, günümüzde büyük kolaylık sağlıyor. İster IT müdürü olun ister yalnızca annenizin bir türlü yapamadığı basit bir ayarı yapıyor olun, yerinizden bile kımıldamadan iş görmenize yarıyorlar. İşte sizin için en iyi 7 programı derledik!

1-TeamViewer

TeamViewer uzaktan erişim dünyasında, en çok bilinen program. 10 yıllık deneyimiyle büyük bir kullanıcı kitlesine sahip. Sadece ekran paylaşımı ve uzaktan erişim değil; dosya transferi, web konferansları ve online sunumlar yapmanızı da sağlıyor. Gayet kullanışlı ve performanslı! Uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz.

2-Chrome Remote Desktop

Chrome’a sahipseniz kullanabileceğiniz bu araç, basit bir uzaktan erişim aracı. Chrome Web Store’dan yükleyebiliyor ve iki bilgisayarı otomatik oluşturulan bir ID üzerinden bağlayabiliyorsunuz. Daha çok ev kullanıcıları için uygun olan araç, gelişmiş özellikler sunmuyor. Uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz.

3-Microsoft Remote Desktop

Microsoft’un “native” ekran paylaşım çözümlerinden biri olan bu program birçok Microsoft aracı ile de uyumlu çalışıyor. RDP protokolü ile çalışıyor, ki bunu kullanabilmeniz için Windows Pro’ya sahip olmanız gerek. Ev kullanıcıları bu özelliğe sahip olamıyor malesef. Fakat çok güçlü bir araç, iş dünyasında sıkça kullanılıyor. Uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz.

4-Splashtop

Akış halinde evde bıraktığınız bir videoyu mobil cihazınızdan, kaldığı yerden izlemek ister misiniz? Splashtop bu tarz uzaktan erişim durumlarında bir numara. Ayrıca sadece ev ağınıza eriştiğinizde ücretsiz, iş kullanımları için 16 dolar. Uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz.

5-AeroAdmin

Tasarımı ve arkasındaki yazılım ile TeamViewer’ı örnek aldığı görülen AeroAdmin, kullanışlı bir program. Farkı, herhangi bir yükleme istememesi. 2 mb’lık “.exe” dosyasını istediğiniz gibi çalıştırıp işinizi halledebiliyorsunuz. Uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz.

6-Seecreen

Seecreen, AeroAdmin’in doğrudan rakibi. Java ile yazılmış ve hiçbir kurulum istemiyor. 500 KB dosya boyutuna sahip ve “.exe” dosyası halinde. Saniyeler içinde uzaktan erişimde bulunabiliyorsunuz. Bilgisayarlar arasında dosya transferinden çoklu hesap yönetimine dek birçok özelliği mevcut. Uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz.

7-Lite Manager

Lite Manager pahalı uygulamalar gibi birçok özellik sunuyor. RDP entegrasyonu, ekran kaydı, ağ haritalama, IP filtresi bunlardan birkaçı. Paralı versiyonu ise bilgisayar başı 10 dolar. Fakat sıradan bir kullanıcıysanız ücretsiz sürümü sizi ihya edecektir. Uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz.