"Issız bir adaya düşseniz yanınıza alacağınız 3 şey nedir?" sorusunu duymuşsunuzdur. Alacaklarınız hayat kurtarır mı bilemeyiz ama bu 10 taktiğin çok işinize yarayacağına eminiz.

Yaşam ve ölüm arasında kaldığınızda, yaşamı seçeceğiniz aşikar. Peki ölümle karşı karşıya kaldığınızda, paçayı nasıl sıyıracaksınız? Hazırlıklı olursanız, bu 10 yolu kullanarak sorunların üstesinden gelebilirsiniz.

1-Işık

Herhangi bir genel elektrik kesintisinde, karanlıktan kurtulmak için bir cep telefonuna ve bir pet şişe suya ihtiyacınız var. Işığı açıp telefonun flash kısmı şişeye gelecek şekilde bir lastik ile tutturursanız, normalden fazla ışık elde edeceksiniz.

2-Buzdan Ateş Çıkartın

Kış ortasınsa, ormanlık bir alanda kaldıysanız ilk ihtiyacınız olan şey ateştir. Peki ne çakmak ne kibrit yokken nasıl ateş yakacaksınız? Bunu yapabilmek kolay, ama çok da kolay değil tabii. Bir parça saf buz bulun. Bunu bir bıçak veya taşlar yardımıyla törpüleyerek bir mercek camı şekline getirin. Sonra bulduğunuz kuru ot ve çıra parçalarınya güneş olan bir alanda tutun. Tıpkı mercekle ateş yakmak gibi, değil mi?

3-Ottan Lastik Yapın

Eğer lastiğiniz kırsal bir bölgede patlamış ve hiçkimse yardımınıza gelmiyorsa, otlar en yakın lastik değişim noktasına gidebilmenize yarayabilir. Patlak lastiğinizin içini etrafta bulduğunuz otlarla doldurun. Bir süreliğine işinizi görebilir.

4-Ağaçlara İşaret Koyun

Eğer bilmediğiniz ormanlık bir bölgede yürüyüşe çıkacaksanız, kaybolmanız olası. Bunu engellemek için sadece bir parça tebeşire ihtiyacınız var. Geçtiğiniz yollardaki bazı ağaçları işaretleyerek kolayca geri dönebilirsiniz.

5-Balık Kancası

Eğer gıda tedarik edemiyor ve en iyi ihtimalle balık tutabilecek durumdaysanız ancak oltanızın kancası yoksa, bunu kendiniz de yapabilirsiniz. Bir kutu meşrubat kapağını kanca şeklinde keserek misinanın ucuna takabilirsiniz.

6-Pusula

Eğer yolunuzu kaybettiyseniz ve pusulanız da yoksa, kendiniz yapabilirsiniz. İhtiyacınız olan malzemeler; bir adet ataç, bir adet yaprak, su ve bir bardak. Suyu bardağa koyun ve ataçı bir tel gibi düz hale getirin. Ataç telini bıçağınıza sürterek manyetik hale getirin. Bardağın içine yaprağı koyun, üzerine de ataçı koyun. Pusulanız hazır!

7-Mum Yapın

Eğer evde mum kalmadıysa ve alamıyorsanız, sizi bir süreliğine idare edecek bir formülümüz var. Bir paket tereyağının ortasını delin. Tuvalet kağıtlarınını bir kalem şekline gelecek gibi kıvırın ve bu deliğe sokun. Ortaya çıkan materyali rahatça bir mum gibi kullanabilirsiniz.

8-Kapak Açacağı

Tek yiyeceğiniz konserve ise ve bunu açamıyorsanız, kapağını 10 dakika boyunca hızlıca yere sürtün. Sonra kutuyu sıkın, kapak açılacaktır.

9-Sal Yapın

Eğer bir nehrin kenarında kalakaldıysanız ve bu nehir tek çıkış noktanız ise, ufak bir sal yapabilirsiniz. Ancak bunun batma riski çok yüksek. Çadır bezinizin içini otlar ve ağaç dalları ile doldurun. Bezi iyice sararak içine girebilir, nehirde ilerleyebilirsiniz.

10-Ayna Yapın

Eğer kaybolduysanız ve sizi aramaya gelen helikopter veya benzeri ekiplerin dikkatini çekmek istiyorsanız, ihtiyacınız olan bir ayna. Telefonunuz yanınızdaysa ne ala. Yoksa da bulabildiğiniz herhangi bir yansıtıcı yüzeyi biraz yere sürterek parlatın. Sonra işaret ve orta parmağınızla V şekli yaparak dikkatini çekmek istediğiniz hedefi gözünüzle bunlar arasında takip edin. Yansıtıcı cismin ışığını da buradan gönderin.