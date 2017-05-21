Hayatınızı Kurtarma Potansiyeline Sahip 14 Gündelik Bilgi

İnsan istemediği durumlarla her an karşılaşabiliyor. Boşuna "Hayat biz planlar yaparken başımıza gelenlerdir" dememişler. Başımıza ne geleceğini bilmiyoruz, ancak sık karşılaşılan bazı durumlara karşı hazırlıklı olabiliriz. Bir gün hayatınızı kurtarabilecek 15 gündelik bilgiyi listeledik.

“Hayat sürprizlerle doludur” sözünü mutlaka duymuşsunuzdur. Ancak bu sürprizlerin her zaman iyi olacağını düşünmeyin! Hatta Murphy Yasaları’na göre, karşılaşacağınız sürprizler daima kötü olacaktır. “Ayağını yorganına göre uzat” veya “Sakla samanı gelir zamanı” türünden nasihatler vermek gibi bir niyetimiz yok. Ancak işin ucunda hayat olunca, fazladan birkaç bilgi öğrenmek çok büyük bir külfet sayılmasa gerek! İşte hayatınızı kurtarabilecek 14 bilgi.

1- Bir yılanın zehirli olup olmadığı pullarından anlaşılır. Eğer bir yılanla karşılaşırsanız, bunun zehirli olup olmadığını kuyruk ve ense pullarına dikkat ederek anlayabilirsiniz. Eğer zehirliyse, muhtemelen kuyruğuna dek derisi tek bir desende olacaktır. Zehirsizse derisi şekildeki gibi ikiye bölünmüş desendedir.

2- Yürürken cep telefonu kullanmayın. Cep telefonu kullanırken etraftaki potansiyel tehlikelerin farkına varmazsınız.

3- Kör noktaları bırakın, araçların aynalardaki yansımasının eşit düzeyde yansımalarını takip edin.

4- Pamuk yerine yünlü kıyafetler giyin. Yünlü kıyafetler, soğuk havalarda daha iyi korur ve sizi çeşitli hastalıklardan uzak tutarlar.

5- Bir kaza ihtimalinde can yeleğinizi uçaktan inmeden önce şişirmeyin.

6- Heimlich manevrasını mutlaka öğrenin. Bu sayede boğulmakta olan kişileri veya kendinizi kurtarabilirsiniz.

7- Daima alerji karşıtı(antihistaminik) hap taşıyın. Neye alerjiniz olacağını bilemezsiniz ve bu sizi bir gün öldürebilir.

8- Üç kuralı unutmayın: 3 dakika havasız, 3 gün susuz, 3 hafta yemeksiz yaşayamazsınız.

9- Bir yerinize kesici delici alet saplandıysa, bunu asla çıkarmayın ve hastaneye gidene dek etrafını bandajlayın.

10- Uçarken, özellikle kalkıştan ve inişten önceki 3 dakikada ekstra dikkatli olun.

11- Eğer bir yangının ortasında kaldıysanız, mümkün olduğunca zemine yakın durmaya çalışın.

12- Eğer kamuya açık bir yerde fenalaşırsanız, en az bir kişiden yardım istediğinize emin olun.

13- Daima güçlü bir el feneri taşıyın. Bu günümüzde akıllı telefonlardaki bir aydınlatma uygulaması da olabilir.

14- Bir yangın ihtimaline karşılık kurtulma planı yapın ve bunu ezberinizde tutun.