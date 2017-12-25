Vimeo platformunda yayınlanan ve her sahnesiyle emek kokan bu bilim kurgu ve aksiyon ve aksiyon filmi, size 5 dakikalık bir seyir zevki vadediyor.

İnsansız hava araçları, geleceğin en çok kullanılacak savaş teknolojileri arasında gösteriliyor. Elbette günümüzde de kullanılıyorlar fakat gelecek öngörülerinin mevcut sistemlerden bir farkı var: Yapay zeka destekli araçlar, ilerleyen yıllarda hedeflerini vurmak için insan yardımına ihtiyaç duymayacaklar.

İşin içine yapay zeka ve savaş teknolojileri girdiğinde, kendimizi komplo kurmaktan alıkoyamıyoruz. Çünkü zaten insanlık tarihi boyunca o kadar da masum olmayan savaş teknolojileri, her ne kadar “savunma sanayi” adı altında üretilseler de düzenlenen saldırılarla daha fazla insanın canı alınıyor.

İnsan kontrolünün bu teknolojiler üzerinde devreden çıktığı bir gelecekte geçen SENTiNEL adındaki bu kısa film, konu itibariyle yavan olsa da düşündürdükleri önemli:

Vimeo her zaman YouTube’a kıyasla daha çok emek kokan işlerin yayınlandığı bir platform oldu. Bu filmin yapımcısı Ryan Connolly’nin senaryoda değil de görsel efektlerde ve kurguda zorlandığını söyleyebiliriz.

İlk bakışta katilinden kaçmaya çalışan bir kurban paniğinde uyandığı yerden kalkan adamımız, peşinden gelmeye başlayan insansız hava aracından kaçıyor ve bir kulübede bulduğu silahla onu bertaraf ediyor. Aksiyon kısmının altında ise büyük bir metin var: İnsanlar, kendi ürettikleri savaş teknolojilerine karşı.

Çünkü 1 aracı avlayan kahramanımız, koluna baktığında 220 farklı aracı daha avlayacağını görüyor. Video ilginç ve bir o kadar da etkileyici olmuş. Zaten 5 dakika da daha fazlasını beklemek anlamsız olurdu.

Filmdeki silah kadar yanar döner olmasa da Türk yapımı gerçek Drone avcısı silahı incelediğimiz vıidemuz da hemen aşağıda: