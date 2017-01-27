Sürekli Koşmak Zorunda Olduğunuz Gerilim Dolu 10 Oyun

Gerilim-hayatta kalma türü oyunların en ilginç temsilcilerinden bazılarını sizler için derledik.

Perili köşklerden veya canavarlardan kaçmak zorunda olduğunuz oyunlar, genelde hayatta kalma-gerilim türüne örnek gösterilir. Zaman sınırlı bulmacalar çözmek için çabalayan ya da hayaletlerden, zombilerden veya envai çeşit yaratıktan kaçmak zorunda kalan esas oğlanı yönetiriz. Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor'daki Finn karakteri gibi baştan sona kan ter içinde koşmak zorunda kaldığınız oyunlardan bir liste hazırladık.

Escape From Monster Manor

Olaylara FPS kamera açısıyla bakabileceğiniz yapımda, perili köşkte mahsur kalmış kahramanlarımız örümceklerden, hayaletlerden, azrail benceri figürlerden kaçar durur. Amaç, kutsal bir tılsımın parçalarını toplamak ve kabustan kurtulmaktır. 12 seviyeden oluşan oyunun geliştiricisi, Wolfenstein 3D'yi başlıca ilham kaynağı olarak gösterdi. Yapım 1994 yılında satışa sunuldu.

Saw: The Video Game

Testere film serisi ile ilişkili olan oyun, birinci ve ikinci film arasında kurgulanmış. Jigsaw tarafından yaralanan Dedektif Tapp, akıl hastanesine yatar. Ne var ki akıl hastanesi, Jigsaw vakasından bile büyük bir kabustur. Oyunun amacı bulmacaları çözmek, tuzakları devre dışı bırakmak ve sonunda oradan kaçabilmektedir. Tabii bu sırada bol bol cesetle karşılaşır ve gizem perdesini ortadan kaldırmak zorunda kalırsınız.

Danganronpa 2: Bye Bye Despair

Bir grup lise öğrencisi, okul müdürü Monomkuma tarafından adaya bırakılır. Onların adayı terk edebilmeleri için bir öğrencinin, akranlarından birini öldürmesi ve müteakip soruşturma ve yargılanması önlenmelidir. Eğer zanlı masum olduğu halde cezaya çarptırılırsa ve hatalı infaz gerçekleşirse, adadaki tüm çocuklar ölüme mahkum edilir. Yargılanan gerçek katilse ama, yetersiz delil yüzünden serbest kalırsa, katil dışındaki tüm çocuklar öldürülür.

Sweet Home

Bir Japon korku filmine dayanan Sweet Home, Resident Evil'in geliştirilmesinde ilham kaynağı olmuştu. Zaten iki oyun da Tokuro Fujiwara tarafından yaratılmıştı. Karakterler, labirent gibi bir mekanda yalnız hareket edebilir veya takımlar şeklinde gruplanabilir. Her kişi, belli becerilere ve eşsiz ögelere sahiptir. Yani karakterler arasında geçiş yapmak esastır.

Silent Hill: The Room

Geçmişte geceleri uykumu kaçıran bu oyun, 2004 yılında yapıldı ve Konami tarafından geliştirildi. Bir sabah uyandığınızı ve evden kesinlikle çıkamadığınızı düşünün. Üstelik kimse çığlıklarınızı duymuyor. Daha sonra banyoda açılan bir deliği fark ediyorsunuz. Alternatif bir dünyaya ziyarette bulunmak ve seri katil Walter Sullivan'ın oyununu bozmak zorundasınız. İnanılmaz ara videoları ve kulaklarda çınlayan "Room of Angel" şarkısı ile kalbimde özel bir yere sahip. Silent Hill serisinin en iyilerinden biri.

Sir, You're Being Hunted

Açık dünyalı video oyununda oyuncular, onları izleyip öldürmeye çalışan ve nedese Viktorya dönemi figürleri gibi gibi giyinen tehditkar robotlara karşı hayatta kalmak zorunda. Ayrıca bir diğer hedef de bu katil makinelerle dolu adadan kaçmayı başarmaktır.

The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay

Bilim kurgu sinemasının kült serisi Riddick'den esinlenilmiş ve anti-kahraman Riddick'in evrenin en korkunç hapishanesinden kaçma çabalarını konu alıyor. Aksiyon ve gerilim aralıksız devam ediyor. Oyunda, Riddick'in köken hikayesine de değiniliyor.

P.T

P.T aslında "Oynanabilir teaser" ibaresinin kısaltılması. P.T.'de Hideo Kojima ve Guillermo Del Toro ikilisi birlikte çalışıyor. Kimliği belirsiz bir karakter, bir perili banliyö evinde uyanıyor ve doğaüstü tezahürler yaşıyor. İncelenebilecek çok az mekan var: İki bitişik odaya sahip olan L-şeklinde bir koridor, bir banyo ve döngüyü başlatan odaya giden merdiven. Mevcut hareketler kısıtlı: Yürümek, nesnelere yaklaşmak ve bulmacaları çözmek.

Alone In The Dark

1920'li yıllarda Louisiana'da geçen korku oyununda, oyuncunun perili köşkten çıkış yolunu bulması gerekiyor. Kaçmak için bulmacaları çözmek, çok sayıda hayaleti ve canavarı yok etmek veya onlardan sakınması şart.

Resident Evil (1996)

Türünün tartışmasız kralı konumunda. 6 filmden oluşan bir sinema yapımı serisine de sahip. Resident Evil'da S.T.A.R.S olarak bilinen seçkin bir görev gücünün iki üyesinin hikayesi anlatılıyor. Karakterler, zombileri ve daha da korkutucu varlıkları defetmek zorunda. Oyuncu ya Chris Redfield ya da Jill Valentine'den birisini kontrol edebiliyor. Amaç bu zombi salgınına neyin sebep olduğunu bulmak ve sonra da kabuslar evinden kaçmak.