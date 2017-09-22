Haydaa: Apple, iPhone X'in Seri Üretimine Henüz Başlamamış!

Bugün gelen raporlar, Apple'ın henüz iPhone X'un nihai üretimine başlamadığını gün yüzüne çıkardı. Peki, Apple neden böyle bir yola başvurdu?

Apple, bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta iPhone X ve iPhone 8 modellerinin tanıtımını gerçekleştirmişti.

Beklenen onca sürenin ardından onuncu yılı için yepyeni bir tasarım anlayışına giren Apple, iPhone X modeliyle birlikte konuşulmaya devam ediyor. Bugün gelen raporlara bakacak olursak, 27 Ekim'de ön siparişi açılacak olan iPhone X'un seri üretimine başlanmadığı ortaya çıktı.

3 Kasım'da piyasaya sunulacak iPhone X'un seri üretimine henüz başlamayan Apple'ın böyle bir hamleye başvurmasının en büyük nedeni ise, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerinin satışlarının geri planda kalmaması olarak gösteriliyor.

Bu yılın son çeyreğine doğru iPhone X satışlarında oldukça hızlı bir yükselişe geçmeyi planlayan Apple, ayrıca yeni modelini çok sınırlı stok sayısıyla satışa sunucak. Henüz bu konu hakkında resmi bir açıklama yapmayan teknoloji devinin ilerleyen günlerde bugün yayınlanan raporlarla ilgili resmi bir açıklama yapması bekleniyor.