Aleyna Tilki'nin 200 milyondan fazla izlenen Cevapsız Çınlama şarkısı, bilinmeyen bir nedenden dolayı YouTube'dan 'telif' yiyerek kaldırıldı.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Çağatay Akman'ın 240 milyon izlenme alan 'Gece Gölgenin Rahatına Bak' şarkısı, AnnaRF isimli bir grubun telifiyle yayından kaldırılmıştı ve bu telif skandalı bir süredir gündemdeydi. Henüz Çağatay Akman'ın telif yemesi olayı gündemden düşmemişken, ilginç bir telif skandalı da Aleyna Tilki'nin Cevapsız Çınlama şarkısında yaşandı.

16 yaşındaki genç şarkıcı Aleyna Tilki, 'Cevapsız Çınlama' şarkısıyla 200 milyon kez izlenmiş ve yine uzun süre Türkiye'nin gündemini meşgul etmişti. Özellikle izlenme sayısı olarak Çağatay Akman'ın 'Gece Gölgenin Rahatına Bak' şarkısıyla da rekabet içinde olan 'Cevapsız Çınlama' şarkısının kaderi de rakibine benzedi ve Aleyna Tilki'nin şarkısı YouTube'dan telif hakkı ihlali nedeniyle kaldırıldı.

Telif ihlali bildiren kişi Aleyna Tilki olarak görünüyor

Bildiğiniz gibi Cevapsız Çınlama klibi Aleyna Tilki'ye ait ancak bir o kadar ilginçtir ki, şarkının orijinal klibine telif atan kişi de Aleyna Tilki olarak görünüyor. Henüz bu olayın içinden çıkamasak da şu durumda şarkının telif hakkı ihlali nedeniyle YouTube'da olmadığını biliyoruz. Yine yeni bir gelişme olursa sizlerle paylaşacağız.

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Ayrıca Webtekno ekibi olarak Çağatay Akman'ın 'Gece Gölgenin Rahatına Bak' şarkısının çalıntı olup olmadığıyla ilgili de bir video yayınlamıştık. Bu videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: