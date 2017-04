Call of Duty: WW2'nin Kapak Görseli Çalıntı mı?

Call of Duty'nin yeni oyununun kapak görseli, benzer temada başka bir oyundan 'esinlenilerek' mi yapılmış?

Infinite Warfare ile alışık olduğumuz çizgisinin dışına epey bir çıkan ve bu nedenle çoğu hayranını hayal kırıklığına uğratan Call of Duty, Battlefield 1'in restini görmüş ve yeni oyununda 2.Dünya Savaşı'nı konu alarak özlediğimiz, eski CoD günlerine dönüş yapılacağının sinyallerini vermişti.

Dün resmi olarak başlığı, işlenecek konusu, tanıtım ve piyasaya çıkış tarihi gibi detayları Activision tarafından açıklanan Call of Duty: WW2, tanıtımının üstünden sadece 1 gün geçmesine rağmen çoktan bazı iddialar ve Activision hedefli suçlamalar ile gündeme gelmeye başladı.

Bu suçlamalara göre Call of Duty: WW2'nin kapağında kullanılan görsel, başka bir oyunun kapak görselinden çalınmış bir görsel. Üstelik 'başka bir oyun' olarak bahsettiğimiz oyun, tarzı ve işlediği konu ile de Call of Duty'nin oyun sınıfına dahil olan, hatta direkt olarak yeni Call of Duty oyunu gibi İkinci Dünya Savaşının konu edinildiği bir oyun; Brothers in Arms: Hell's Highway. Gearbox Software tarafından geliştirilen ve yayımcılığını Ubisoft'un üstlendiği oyun, piyasaya sürüldüğü 2008 yılında ses getirmeyi başarmış önemli oyunlardan biriydi.

Dün, Activision'ın resmi açıklaması ve oyunun kapak görselini paylaşmasının ardından Gearbox Software'in kurucusu Randy Pitchford, resmi Twitter hesabından daha önce Brothers in Arms oyununda kullandıkları bir kapak görseli ile Call of Duty:WW2'nin görselini yan yana atarak, "bunları şöyle bırakıyorum" dedi ve topu bir bağlamda oyunculara attı. Bu tweet'in ardından çoğu oyun sever Pitchford'un yanında yer alarak Activision'ın görseli çaldığını savunmuş olsa da henüz Activision cephesinden Pitchford'a gelmiş bir yanıt mevcut değil.

Tabiki ne Gearbox Software ne de Ubisoft bu konuyu mahkemeye falan taşımayı düşünmüyordu ki zaten saçma olur. Fakat böylesine önemli bir oyun için Activision'ın yaratıcılık ve özgünlükten taviz verir bu tavrı, oyun severlerin pek hoşuna gitmiş değil.

Bu arada Call of Duty: WW2'nin 26 Nisan'da tanıtılacağı ve 3 Kasım'da piyasaya çıkacağını hatırlatalım.