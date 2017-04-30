Resmen hevesimizi kursağımızda bırakan bir haber...

Bir süre önce televizyonların resmen kabusu olan, kalitenin, seviyenin yerlerde gezdiği ve tabiri caizse 'rezil' olarak adlandırabileceğimiz evlilik programlarının, yeni gelecek düzenleme ile kapatılması gündeme gelmiş, dün ise OHAL kapsamında yayımlanan 690 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile bu programların sonunun geldiğini duyurmuştuk.

Fakat tam anlamıyla hevesimiz kursağımızda kaldı diyebiliriz. Zira Resmi Gazete'de de yayımlanan 690 sayılı KHK'ya göre kapatılan, yasaklanan programlar evlilik programları değil, "0800" gibi telefon hatlarıyla hizmet veren arkadaş bulma programlarıymış...

6112 sayılı "Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunu"nda yapılan düzenleme şu şekilde:

"Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, arkadaş bulma amacıyla kişilerin tanıştırıldığı veya buluşturulduğu türden programlara, takviye edici gıdalar ve benzeri destekleyici ürünler de dâhil olmak üzere herhangi bir ürünün ilgili mevzuatına aykırı olarak sağlık beyanıyla satışına, pazarlanmasına veya reklamına, sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarının ve hizmetlerinin tanıtımına yer verilemez. Katma değerli elektronik haberleşme hizmet numaraları, yerel aranır numaralar, benzeri özel içerikli hizmetlere ilişkin numaralar ile özel ücrete tabi diğer sabit ve mobil numaralar kullanılmak suretiyle, izleyici ve dinleyicileri yanıltıcı veya haksız kazanca neden olacak şekilde yarışma, çekiliş, lotarya ve benzeri adlar altında ödül ve ikramiye taahhüt edilemez ve bu yöntemle ürün tanıtımı, satışı ve pazarlaması yapılamaz."

Bu da şu anlama geliyor; televizyon izleyicilerinin çilesi devam ediyor...