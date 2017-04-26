Haydaa: Instagram Yine Çöktü!

Instagram'dan bir haftada ikinci fire.

Çok değil yalnızca iki gün önce, dünya genelinde en fazla ve en yoğun şekilde kullanılan mobil uygulamalardan biri olan Instagram'da ciddi bir sıkıntı yaşamış ve bu sıkıntının sonucunda uygulama, dünya genelinde bir süreliğine çökmüştü.

Sorunun tam olarak hangi sebepten kaynaklandığına dair Instagram cephesinden bir açıklama gelmedi fakat problemin çözülmesinden sonra bile uygulamada bazı yavaşlıklar ve hatalar da devam ediyordu. Bugün TSİ 20.15 civarında ise uygulama bir kez daha çöktü. Ve başta Twitter olmak üzere diğer sosyal medya platformlarındaki kullanıcıların şikayetlerine bakacak olursak sanıyoruz problem yine dünya genelinde yaşanmakta.

İki gün içinde ikinci kez böyle bir durumun yaşanmasına neyin neden olduğunu bilemiyoruz fakat bu kez Instagram'dan bir açıklama gelebilir.

GÜNCELLEME: Bazı kullanıcılar ara ara erişim sağlayabilseler de problem hala devam etmekte.