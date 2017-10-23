Haydaa: Mouse’u Meğer Yıllardır Yanlış Kullanıyormuşuz

Mouse’un içindeki silindiri icat eden kişi, bu tuşun aslında hangi amaçla üretildiğini açıkladı.

Mouse, şu an bilgisayar kullanan (touch pad kullananları bir kenara ayırıyorum) milyonlarca insanın günlük hayatlarının en önemli parçası konumunda yer alıyor. Fakat mouse’lardaki silindire benzeyen scroll tuşunu icat eden Jack McCauley, tuşu doğru şekilde kullanmadığımızı belirtti.

McCauley, kullanıcıların bu tuşu web sayfalarının alt kısımlarına doğru inmek için kullandıklarını fakat asıl icat edilme sebebinin programlar arası geçişi sağlamak olduğunu belirtti. McCauley her ne kadar tuşun asıl amacını açıklasa da scroll’u bu şekilde kullanan kaç kişi vardır ki? Her neyse.

Bir başka itiraf da geçtiğimiz günlerde Microsoft’un kurucusu Bill Gates’den gelmişti. Gates, Ctrl+Alt+Delete tuş kombinasyonunu hiç sevmediğini, eğer günümüzde bu kombinasyonun görevini görecek bir sistem düşünselerdi çok daha kolay bir yol bulabileceklerini söyledi.