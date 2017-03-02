Haydaa: Nokia 3310, Her Ülkede Çalışmayacak!

Gelen haberlere göre ABD’deki bazı GSM operatörlerinin 900-MHz frekansını desteklememesi sebebiyle yeni Nokia 3310 bu ülkede çalışmayacak.

Yeni Nokia 3310, duyurulmasının ardından büyük ses getirmişti. Bazı kimseler yeni versiyon 3310’u beğenmiş olsa da bazılarının beklentilerini hiç karşılamamıştı. Fiyatı ve satışa çıkarılacağı tarih belli olsa da Nokia 3310’un şu an hiç hesaba katılmamış bir sorunu var: Bazı ülkelerde (şimdilik yalnızca ABD ve Kanada gibi görünüyor) çalışmayacak ve de satışa sunulmayacak.

Bunun sebebi ise ABD’li GSM operatörlerinin 900-MHz ve 1800-MHz frekansını desteklemiyor olması. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'daki operatörler ise bu frekans aralığını 2G cihazlarda 850-MHz - 1900-MHz aralığına değiştireren bu bandda destekliyor. HMD Global’in pazarlama genel müdürü Patrick Mercanton ise bu sebeple Nokia 3310’un yeni versiyonunu ABD’de satmayacaklarını açıklayarak Amerika kıtasını pas geçmek durumunda olduklarını belirtti.

Söz konusu sorun, ABD dışında şimdilik herhangi bir ülke için geçerli değil. Çünkü Avrupa, Afrika, Asya gibi diğer kıtalarda 2G bandı halen 3310'un bandından destek vermekte. Hatta bu konuda "Ülkemizde sorun olur mu?" diye düşünüyorsanız içiniz rahat olsun. Türkiye de 2G bandını 900-MHz'de verdiği için sorun olmayacak. Yani ülkemizde satışa çıkarılacak ve sorunsuzca çalışabilecek.