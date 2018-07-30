Haydarpaşa Garı Restorasyon Çalışmasında Bizans Kalıntıları

Tarihi 110 sene öncesine dayanan Haydarpaşa Garı’nda 2015 yılında başlayan restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Bu arada, peronların bulunduğu kısımda ve rayların altında, erken ve geç Bizans dönemine ait arkeolojik kalıntılar ortaya çıktı.

Haydarpaşa Köprüsü'nün yıkılmasından sonra başlayan kazılar, peronların bulunduğu noktada sürdürülüyor. Rayların arasında yer alan Haydar Baba Türbesi etrafında başlatılan çalışmalar, İstanbul Arkeoloji Müzeler Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Rayların altında devam eden arkeolojik kazı, yaklaşık 50 kişiden oluşan bir ekip tarafından yapılıyor.

Hürriyet'ten Özgür Deniz Kaya'nın haberine göre, kazılarda erken ve geç Bizans dönemine ait tarihi kalıntılar bulunduğu öğrenildi. Rayların altındaki tarihin, eski liman şehrine ait olduğu sanılıyor. Ayrıca yalnız rayların altında degil; 300 dönümlük bir alan içerisinde, farklı noktalarda buluntular olduğu saptandı.

Çalışmalar yıl sonunda tamamlanacak

Tren yolculuklarının simgesi olan ve 1908 yılından bu yana faaliyetini sürdüren tarihi Haydarpaşa Garı'nda geri sayım da başladı. Yıl sonunda hizmete girmesi planlanan garın çatısı başta olmak üzere birçok bölümünde restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Haydarpaşa Garı'nın restorasyon çalışmaları iki etap halinde sürüyor... 1. Etapta gar binasının çatısı, bekleme salonu ve yıpranan dış cephe taşları restore ediliyor. 2. Etapta ise büro hizmetleri olarak kullanılan öteki bölümler, ahşap işleri, sonradan yapılan eklentilerin kaldırılması, bina içi onarımlar ve elektrik, ısıtma ve su tesisatının yapımı bitirilecek.

2015'te başlayan çalışmaların tamamlanmasıyla, sene sonuna doğru tarihi gar binasının yolcu hizmetlerinin bütün bölümlerinin açılacağı vurgulandı.