Hayko Cepkin, M.E.B Tabletlerinden Engellendi mi?

Rock müziğin beğenilen sanatçısı Hayko Cepkin’in kendi Twitter hesabından yaptığı açıklama ortalığı karıştırdı.

Takip ediyorsanız bilirsiniz: Hayko Cepkin, Twitter’ı aktif olarak kullanan ünlülerden birisidir. Konserlerindeki görüntülerinden, tuttuğu takımın maçına ait yorumlara kadar birçok şeyi takipçileriyle paylaşır. Paylaşımlarında resmiyetten uzak, samimi bir dil kullandığı için mi bilinmez, seveni sevmeyeni takipçisi çoktur.

Dün gece hayranı olan bir Twitter kullanıcısı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dağıtılan tabletler olduğunu iddia ettiği bazı fotoğraflar paylaştı. Bu fotoğraflarda Hayko Cepkin’in ‘Youtube’ uygulaması üzerinde engelli olduğunu gösteren görseller bulunmaktaydı.

Aynı kullanıcı ikinci ve üçüncü fotoğraflarda başka aramalar yaptığında ise aynı hatayı almadığına dikkat çekti. Ünlü sanatçı da bunu görmüş olacak ki tepkisi gecikmedi.

Sonrasında diğer kullanıcılardan gelen tepkiler ise şöyle:

Tabii bu olanlar azıcık internet bilgisine sahipseniz, aklınıza bazı soru işaretleri getirebilir. Örnek vermek gerekirse, bildiğiniz üzere fotoğrafta yazan 'Ağ yöneticiniz tarafından Kısıtlı Mod etkinleştirildiğinden bazı sonuçlar kaldırıldı.' uyarısı kütüphane, okul vb ortak internet paylaşımında olabileceği gibi, Twitter kullanıcısının belirttiği gibi verilen tabletlerde de yapılmış olabilir.

İşin arka planında nasıl bir durum olduğunu bilmek zor. Ancak bahsedildiği gibi bir mod veya filtreye takılı kalan kişi Hayko Cepkin ise açıkçası biraz şaşırmıyor değiliz. Kim olursa olsun klibindeki makyajın, kostümün, hikayenin yaptığı işle örtüşmesi gerekmez mi?

Hayko Cepkin rock müzik sanatçısıdır ve sevenleri de Hayko'nun tarzını bilerek onu kabul etmiştir. Hiçbir çocuğun YouTube'a girip bugün çılgınca ne izleyelim dedikten sonra Hayko Cepkin'in videolarını açtığını veya kliplerinde 'kısıtlanacak' bir durumun olduğunu düşünmüyoruz.

Normal hayatındaki sempatikliği ile daha da sevilen sanatçının bir videosunu sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Sizin Hayko Cepkin ile ilgili düşünceleriniz neler, kendisini gerçekten korkutucu mu buluyorsunuz?