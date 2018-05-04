Her ne kadar internet ve teknolojinin en tepe noktasına ulaştığı bir çağda yaşasak da, bu dünyanın gerçek hayatına fazlasıyla müdahil olmasına izin veren küçük bir YouTuber hayal kırıklığına uğradı.

Geçtiğimiz kasım ayında Rusya'da yaşayan ve 'Like TV Show' adında bir YouTube kanalına sahip olan Alina, kanalına abone olan kişiler için bulunduğu şehirde bir buluşma tertip etmişti. Buluşmaya belirlenen tarihte ve saatte kimsenin gelmemesi üzerine Alina gözyaşlarını tutamadı.

Yaşadığı hayal kırıklığı sonrasında kanalına bir de video yükleyen ve 20 kişinin geleceğini söylemesine rağmen kimsenin buluşmaya gelmemesine içerleyen minik Alina, hayal kırıklığını dile getirdi. Buluşmaya gelecek olan kişiler için bulmacalar hazırladığını, hediyeler ve şekerler aldığını belirten Alina, uzunca bir süre buluşma yerinde beklediğini, ancak kimsenin gelmediğini belirtiyor. Dilerseniz videoyu izleyelim:

Türkiye'deki internet kullanıcılarını birçok konuda eleştirebiliriz ama mazlumun yanında olma konusunda ışık hızında hareket ettiğimizi sanıyorum ki kimse inkar edemez . 2 gündür; konu sosyal medyada duyulduğundan beri Alina'nın videosunun altına Türk kullanıcılardan destek mesajları yağıyor. Hatta benim de kendisine gönderdiğim bir yoruma; diğer birçok kulanıcıya olduğu gibi kendisi kalp atarak yanıt verdi.

Burada bir gerçekten söz etmek istiyorum: Belki minik Alina'nın yaşadığı bu durum bizler için üzücü ve her ne olursa olsun hayal kırıklığı yaşamış, üzgün ve sevimli bir çocuğun gözyaşlarına tahammül etmek gerçekten zor. Ama keşke bir YouTube buluşması, hayatın bu kadar içine sirayet edecek kadar önemli olmasa ve keşke insanlar bu yaşta bir çocukta bu yaşta bir travma yaratmanın nelere sebep olabileceğini bilseler.

Siz de kendisine bir selam ve destek mesajı iletmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. Önümüzdeki dönemde bu durumun kendisi için küçük bir ders olmasını ve hayatını daha gerçek temellere dayandırmasını temenni ediyoruz.