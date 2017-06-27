Hayran Yapımı, Muazzam Avengers: Infinity War Fragmanı!

Avengers: Infinity War için yapılan bu fragman, filme olan beklentinizi katlayacak!

Çizgi roman uyarlaması filmler ile sinema sektörünü son 10 yıldır adeta domine eden Marvel, birbirlerine bağlantılı filmlerini sonunda bir araya getirerek sinematik evreninde adeta bir final yapmaya hazırlanıyor. Ve bu final, bütün Marvel süper kahramanlarının boy göstereceği Avengers: Infinity War olacak.

60 küsür Marvel karakterinin boy göstereceği filmde, Marvel Sinematik Evreni'nin 'ana kötüsü' Thanos, bir nevi final mücadelesinde Avengers ile karşı karşıya gelecek. İşte böylesine büyük bir prodüksiyon için beklentilerimiz de oldukça büyük. Infinity War ile alakalı pek çok set fotoğrafı gelmiş durumda fakat henüz bir tanıtım videosu ya da fragman gün yüzüne çıkmış değil. Buna karşın hayranlar boş durmuyor. 'Fan Made' yani hayran yapımı videolar arasında bazen oldukça sağlamları da oluyor. İşte Infinity War için hazırlanmış, o şahane 'fan-made' fragman!

Avengers: Infinity War, 4 Mayıs 2018'de vizyona girecek. Henüz filme ait resmi bir video mevcut olmasa da, 20 Temmuz'da başlayacak San Diego Comic Con'da filme dair bir şeyler görmeyi bekliyoruz.