Efsane filmlerin efsane yapımcısı ve yönetmeni olan Tarantino, 1969 yılında Charles Manson ve 5 kişilik ekibinin işlediği 6 ay süren ve tahminlere göre 35 cinayetten oluşan olayları konu alan bir film için düğmeye bastı.

Film hakkında çok fazla detay olmamasıyla beraber yaklaşık 35 cinayetin tamamına mı yoksa belli bir kısmına mı odaklanacağı konusunda da bir bilgi yok. Hiçbir aktörle resmi bir bağlantı da kurulmadı, gakat Tarantino’nun daha önce çalıştığı aktörleri tercih ettiği biliniyor. Bu uzun listede Brad Pitt ,Samuel L. Jackson gibi isimler yer alıyor ve yaklaşmakta olan Manson filminde bu iki ismin de yer aldığı söylentileri yayılıyor. Aynı zamanda kendisi inkar etse de Jennifer Lawrence için de aynı söylentiler mevcut.

Film, Tarantino’nun gerçek bir hikayeyi konu aldığı ilk film, olacak. Filmografisine bakacak olursak Quentin Tarantino, tartışmalı konuları ele almaktan çekinmeyen bir yönetmen. Filmlerinin bir çoğu ırkçılık, uyuşturucu kullanımı ve cinsellik gibi konuları içinde barındırıyor. Kill Bill, Soysuzlar Çetesi, Django ve Pulp Fiction gibi efsane filmlerin yönetmenliğini yapmış olan Tarantino’nun yaklaşık 2 yıllık bir aradan sonra tekrar yönetmen koltuğuna oturması birçok insanı heyecanlandırdı.