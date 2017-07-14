Star Wars'un 2019'da tamamlanması beklenen parkının model görüntüleri paylaşıldı. Bu görüntüleri baz alarak parkta yer alacak detaylara göz attık.

Disney’in bazı özel filmler için hazırladığı fuarları bilirsiniz. Son zamanlarda Avatar, Jurassic Park gibi evreniyle rahatlıkla park olabilecek film yapımları, Disney tarafından devasa park alanlarına çevriliyor.

Bunlar arasında belki de en çok hayrana sahip olacak Star Wars parkının hazırlıkları ise devam ediyor. 2019’da ziyaretçilere açılması beklenen devasa Star Wars parkı için hazırlıklar sürse de daha şimdiden bütün planlar hazırlanmış. Bugün sizlere Star Wars Fuarı'nın yapımı bittiğinde nasıl görüneceğini göstereceğiz.

Stormtrooper

Elbette fuar alanında Stormtrooper’lar olacak. Onları fuarın çeşitli bölgelerinde görebileceksiniz.

İçecekler Şahane

Aunt Berus’dan gelen mavi sütü tatmadan olmazdı.

Bittiğinde Böyle Olacak

Disney’in neler yapacağını gösteren minyatür model. 2019 yılına kadar parkın dünyadan ayrılmış tamamen farklı bir dünya gibi hissettirmesi bekleniyor.

Modelin Yakın Hali

Modele daha yakından baktığımızda yapılacak şeyin gerçekten muazzam olduğunu görüyoruz. Disney’in daha önceki başarılı çalışmalarını düşündüğümüzde bu modelin gerçeğe dönüşeceğini görmek çok zor olmamalı.

Gezegenler İç İçe

Yaklaşık yarım düzine Star Wars gezegeninin bir araya geldiğini hayal edin. Disney, gitmek istediğiniz bölgeyi tabela ile çevreleyerek sizlere uzun bir macera sunmayı hedefliyor.

Millenium Falcon’u Görenler

Üst sol bölümde Falcon’un kokpitini görebilirsiniz.

Konsept Görüntüler

Birkaç konsept model de 2019 yılında hazırlanmak üzere bekliyor.

First Order Taşımacısı

Bir lunaparkta olabilecek en eğlenceli araçlardan birisi. Lütfen ellerinizi ve ayaklarınızı First Order Transporter’ın içinde bulundurun.

Direniş Silahlarına Dikkat

Direniş tarafında kullanılan taretlere dikkat etmek lazım.

Fuara genel olarak bakıyoruz

Disney, modeli farklı açılardan gözler önüne serdiği bir video paylaşmış.

Fuarın tamamlanması için 2019’u beklemek gerekiyor. Böyle güzel şeylerin ülkemizde de olmasını isterdik, ancak ne yazık ki bu tarz fuarlara gitmek için Amerika yolcusu olmamız gerekiyor.