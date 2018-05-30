Hayrolsun: Xbox 360'a 2 Yıl Sonra Sistem Güncellemesi Geldi!

Microsoft, Los Angeles'ta gerçekleşecek E3 konferansına hiç olmadığı kadar sıkı çalışırken, hiç beklenmedik bir gelişmeyle Xbox 360'a güncelleme yayınladı.

Bu jenerasyonda açık ara PS4'e mağlup olan Microsoft cephesinden enteresan bir haber geldi. Eğer ki siz de tozlu raflarınızda bir Xbox 360 tutuyorsanız, internete giriş sağladığınızda bir güncelleme ile karşılaşacaksınız.

Xbox 360 en son sistem güncellemesini 2016'nın Mart ayında almıştı. O günden beri herhangi bir güncelleme almayan Xbox 360'ın son güncellemesinden 2 ay sonra; yani Nisan 2016'da da satışı durdurulmuştu. Eminiz şu an kendinize soruyorsunuz: "2 seneden sonra gelen güncellemenin içeriği ne?" diye. Maalesef bunu kimse bilmiyor, nitekim gelen güncelleme mesajında şunlar yazıyor: "Küçük hata düzeltmeleri ve geliştirmeler yapıldı."

Kimsenin sebebini bilmediği bu gizemli güncelleme muhtemelen Xbox 360 tarihinin gördüğü son sistem güncellemesi olacak. Sony cephesinden gelen ve PS4'ün yaşam döngüsünü tamamlamak üzere olduğu yönündeki açıklamalardan sonra Xbox One'ın da 2-3 yıl içerisinde yerini yeni bir konsola bırakması mümkün.

Her ne kadar Microsoft'un konsol işinden çekilmeyi ciddi ciddi düşündüğü konuşulsa da umuyoruz bu gerçek olmaz ve rekabet kaliteyi getirmeye devam eder.