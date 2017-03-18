Her biri birbirinden efsane, 'bunu yapan adam kör olmuştur herhalde' diye düşündürecek efsane çalışmalar.

Ülkemizde -birkaç istisna dışında- genelde isim ya da şarkı sözü yazmadan öteye gidemeyen grafiti sanatı konusunda muhtemelen sizde çeşitli sosyal medya platformlarında pek çok örnek ile karşılaşmışsınızdır.

Bu konuda gerçekten olayı bambaşka boyutlara taşıyan sanatçılar mevcut. Onlardan biri de Nychos isimli sokak sanatçısı. Amerika'da çeşitli şehirlerden Avrupa'ya, Avustralya'ya kadar pek çok yerde farklı çalışmaları bulunan Nychos, hayvan anatomisini grafiti ile birleştirme konusunda uzman bir isim diyebiliriz.

Nychos'un birbirinden efsane daha nice çalışmasına buradan ulaşabilirsiniz.