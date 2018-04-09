Geçmiş yüzyıllardan bu yana kulaktan kulağa anlatılan; hurafe mi, gerçek mi olduğu bilinmeyen çeşitli haberler insanların aklını meşgul ediyordu. Hatta günümüze yaklaştığımızda toplu balina ölümleri dahi toplu intihar olarak lanse ediliyordu. Peki gerçekten hayvanlar da insanlar gibi intihar edebiliyor mu ya da bu düşünceyi kafalarından geçirebiliyorlar mı? Uzmanlar bu konuda ne düşünüyor?

İşte size ilginç bir bilgi: hayvanlar da tıpkı insanlar gibi strese girebilir, kendini depresyonda hissedebilir. Bildiğiniz üzere insan denilen canlıyı intihara sürükleyen faktörlerin başında da bu tür ruhsal değişkenlikler geliyor. Fakat uzmanlara göre her konuda olduğu gibi insanlık olarak, bu konuda da hayvanların duygu ve davranışlarını kendi duygularımıza benzetme eğilimindeyiz. Yani, uzmanların oldukça büyük bir kısmı hayvanların ‘intihar’ denilen aksiyonu anlayarak ve isteyerek gerçekleştiremeyeceğinden yana hem fikir.

İntihar olarak değerlendirilen vakaların en meşhuru olan 'toplu balina intiharlarına' bir göz atalım. Bir dönem balinaların belli bir olay ya da çevre kirliliği dolayısıyla intihar ettiğine dair spekülatif haberler gündemi oldukça meşgul ediyordu. Aslında bu olayın temelinde yatan şey oldukça bariz.

Her şey, Alfa balina’nın ölümcül şekilde hasta hissedip, kendisine saklanmak için uygun bir yer araması ve geride kalan göç dönemindeki sürünün kafası karışarak, liderlerini takip etmesi, akabinde kıyıya vurarak ölmesinden ibaret. Ek bilgi olarak, bildiğiniz üzere hayvanlar doğal sebeplerle ölmek üzere olduklarında kendilerini saklayacak, korunacak bir yer arayışına girerler,. Evlerimizde beslediğimiz muhabbet kuşları bile bu tür davranışlar sergileyebilir. Yani bu savın doğru olma ihtimali son derece yüksek.

İşin daha gizemli boyutlarına ilerlersek, 'farelerin öleceğini bile bile kedilerin üstüne koşması' diyebiliriz. Bu olayın aslı ise şudur: Farelerin üstünde bulunan ve beynini etkileyen bir parazit türü mevcut. Fare, eğer bu parazite maruz kalırsa korku duyusunu kaybederek bir kediye kolayca yem oluyor. Ancak bunun amacını duyduğumuz zaman gerçekten doğanın gizemine korkutucu bir şekilde hayran olmamak elde değil. Bu parazitin amacı bu yolla yaşam alanını genişleterek kediye de bulaşmak…

Sonuç olarak: İnsanlar ve hayvanlar arasında benzer psikolojik tepkiler oluşabilse de intihar bunlardan biri değildir. Dünyaya geldiği ve zihnini kullanabildiği andan itibaren her insan birgün öleceğini bilir. Fakat bu yalnızca insanlara bahşedilmiş bir özelliktir.Hiç bir hayvan yaşamdaki yerini ve günün birinde öleceğini bilip, ölüme dair bir karar veremez. Korkuya dayalı içgüdüler ile tehlikelerden kaçmalarını, ölümlü olduklarını bilmeleriyle bağdaştıramayız.